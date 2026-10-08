Experiência de kart de realidade mista pioneira no Brasil chega em outubro ao Shopping Recife

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Iniciativa inédita no Brasil une veículos elétricos e pistas físicas com cenários digitais interativos em programação voltada para o lazer familiar

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A programação dedicada ao Mês das Crianças ganha uma atração de entretenimento tecnológico em Recife. O centro de compras localizado em Boa Viagem recebe a estreia do VR Land, uma experiência que combina veículos reais com óculos de realidade virtual para projetar ambientes interativos ao redor de uma pista física.

A proposta integra o ambiente físico ao digital para simular a sensação de pilotagem em um videogame. O circuito alterna entre quatro cenários distintos ao longo das disputas: Deserto Dourado, Terra do Gelo, Era Pré-Histórica e Sky City, oferecendo diferentes estímulos visuais a cada volta na pista.

Atrações tecnológicas e experiências imersivas



Além do kart elétrico, o espaço reúne outras opções de entretenimento digital voltadas para diferentes públicos. Entre os destaques está o Titan Race, um simulador de corrida com plataforma de movimento que conta com 25 modelos de veículos e 20 pistas internacionais.

O público também tem acesso à Mix Arena, espaço de realidade virtual multiplayer para até quatro participantes simultâneos, e ao Corrida Maluca, simulador com design futurista e modo online. A programação inclui ainda a Nave Espacial Imersiva, o Corps Pro com óculos de alta tecnologia e o Cinema Voador, que oferece uma jornada em 360 graus com headsets VR.

“Iniciamos as celebrações pelo Mês das Crianças com uma atração pensada justamente para estimular a convivência entre famílias, amigos e grupos, parte fundamental da história do Shopping Recife. Além do entretenimento, as experiências pensadas para nossos clientes visam também criar memórias e estimular boas convivências”, destaca Juliana Vilaça, gerente de Marketing do Shopping Recife.

As comemorações no centro de compras também incluem atrações como o Novo Quintal na área externa do Parque Gourmet, voltado para vivências lúdicas e brincadeiras livres no fim de semana dedicado à data, além de espaços temáticos fixos e opções de lazer em cartaz no mall.

Serviço

