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Experiência de kart de realidade mista pioneira no Brasil chega em outubro ao Shopping Recife

Iniciativa inédita no Brasil une veículos elétricos e pistas físicas com cenários digitais interativos em programação voltada para o lazer familiar

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 08/10/2026 às 16:38
VR LAND
VR LAND - Shopping Recife Divulgação

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A programação dedicada ao Mês das Crianças ganha uma atração de entretenimento tecnológico em Recife. O centro de compras localizado em Boa Viagem recebe a estreia do VR Land, uma experiência que combina veículos reais com óculos de realidade virtual para projetar ambientes interativos ao redor de uma pista física.

A proposta integra o ambiente físico ao digital para simular a sensação de pilotagem em um videogame. O circuito alterna entre quatro cenários distintos ao longo das disputas: Deserto Dourado, Terra do Gelo, Era Pré-Histórica e Sky City, oferecendo diferentes estímulos visuais a cada volta na pista.

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Atrações tecnológicas e experiências imersivas

Além do kart elétrico, o espaço reúne outras opções de entretenimento digital voltadas para diferentes públicos. Entre os destaques está o Titan Race, um simulador de corrida com plataforma de movimento que conta com 25 modelos de veículos e 20 pistas internacionais.

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O público também tem acesso à Mix Arena, espaço de realidade virtual multiplayer para até quatro participantes simultâneos, e ao Corrida Maluca, simulador com design futurista e modo online. A programação inclui ainda a Nave Espacial Imersiva, o Corps Pro com óculos de alta tecnologia e o Cinema Voador, que oferece uma jornada em 360 graus com headsets VR.

“Iniciamos as celebrações pelo Mês das Crianças com uma atração pensada justamente para estimular a convivência entre famílias, amigos e grupos, parte fundamental da história do Shopping Recife. Além do entretenimento, as experiências pensadas para nossos clientes visam também criar memórias e estimular boas convivências”, destaca Juliana Vilaça, gerente de Marketing do Shopping Recife.

As comemorações no centro de compras também incluem atrações como o Novo Quintal na área externa do Parque Gourmet, voltado para vivências lúdicas e brincadeiras livres no fim de semana dedicado à data, além de espaços temáticos fixos e opções de lazer em cartaz no mall.

Serviço

  • Quando: A partir de 09/10/2026
  • Horários: Segunda a sexta-feira, das 12h às 22h; sábados, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h
  • Ingressos: Kart elétrico a partir de R$ 69,90; demais atrações a partir de R$ 19,90 (valores sujeitos a alteração na bilheteria)
  • Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem – Terraço de Eventos (Shopping Recife)

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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