Batuke do Pretinho da Serrinha chega a Olinda com participações de Taiguara Borges e Marcelo D2

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Roda de samba itinerante passa pela Mansão Matuta neste domingo, reunindo nomes da música nacional em uma turnê que percorre 10 cidades brasileiras

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O projeto Batuke, comandado por Pretinho da Serrinha, desembarca em Olinda neste domingo (11) para uma apresentação na Mansão Matuta. A circulação nacional, que estreou em setembro e segue até janeiro de 2027, chega à cidade pernambucana com as participações especiais de Marcelo D2 e Taiguara Borges.

A proposta da turnê é transformar a roda de samba em um ponto de encontro entre diferentes gerações e sonoridades da música brasileira. Ao longo de sua trajetória, a iniciativa já recebeu grandes nomes da MPB e do samba, como Caetano Veloso, Marisa Monte, Martinho da Vila e Milton Nascimento, ampliando as leituras e arranjos habituais do gênero.

Encontros e sonoridades no palco



Misturando influências que vão do jongo às tradicionais rodas de samba, a apresentação em Olinda mantém a característica de abrir espaço para improvisos e participações espontâneas ao longo da noite.

“O Batuke sempre foi um projeto que navega além do samba. Recebemos artistas de diferentes estilos e mostramos que grandes sucessos da música podem ganhar uma nova leitura e virar samba, sem perder a essência. Acho que essa troca é uma das maiores riquezas do Batuke e quero que cada noite seja única”, destaca Pretinho da Serrinha.

Além de Olinda, o roteiro da primeira turnê nacional contempla passagens por cidades como Niterói, Juiz de Fora, Salvador, Florianópolis, Vitória, Porto Alegre, Brasília, Campinas e Santos.

Serviço

