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Batuke do Pretinho da Serrinha chega a Olinda com participações de Taiguara Borges e Marcelo D2

Roda de samba itinerante passa pela Mansão Matuta neste domingo, reunindo nomes da música nacional em uma turnê que percorre 10 cidades brasileiras

Por Bianca Tavares Publicado em 08/10/2026 às 16:58
Batuke do Pretinho da Serrinha chega a Olinda com participações de Taiguara Borges e Marcelo D2
Batuke do Pretinho da Serrinha chega a Olinda com participações de Taiguara Borges e Marcelo D2 - Fernando Young

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O projeto Batuke, comandado por Pretinho da Serrinha, desembarca em Olinda neste domingo (11) para uma apresentação na Mansão Matuta. A circulação nacional, que estreou em setembro e segue até janeiro de 2027, chega à cidade pernambucana com as participações especiais de Marcelo D2 e Taiguara Borges.

A proposta da turnê é transformar a roda de samba em um ponto de encontro entre diferentes gerações e sonoridades da música brasileira. Ao longo de sua trajetória, a iniciativa já recebeu grandes nomes da MPB e do samba, como Caetano Veloso, Marisa Monte, Martinho da Vila e Milton Nascimento, ampliando as leituras e arranjos habituais do gênero.

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Encontros e sonoridades no palco

Misturando influências que vão do jongo às tradicionais rodas de samba, a apresentação em Olinda mantém a característica de abrir espaço para improvisos e participações espontâneas ao longo da noite.

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“O Batuke sempre foi um projeto que navega além do samba. Recebemos artistas de diferentes estilos e mostramos que grandes sucessos da música podem ganhar uma nova leitura e virar samba, sem perder a essência. Acho que essa troca é uma das maiores riquezas do Batuke e quero que cada noite seja única”, destaca Pretinho da Serrinha.

Além de Olinda, o roteiro da primeira turnê nacional contempla passagens por cidades como Niterói, Juiz de Fora, Salvador, Florianópolis, Vitória, Porto Alegre, Brasília, Campinas e Santos.

Serviço

  • Batuke do Pretinho em Olinda
  • Data: 11 de outubro
  • Local: Mansão Matuta (Rua do Bonfim, 82, Casa - Carmo - Olinda - PE)
  • Horário: Abertura dos portões às 16h - Início às 18h
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: Vendas disponíveis no site da Ticket360

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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