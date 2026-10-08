Artista visual Mayssa Leão lança seu primeiro livro em feira de arte no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Publicação reúne ensaio teórico e percurso expográfico que dialogam com a trajetória da artista, com sessão de autógrafos marcada para esta 6ª

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A artista visual Mayssa Leão lança "Primeiro Capítulo", sua primeira publicação pelo Seloceleste, durante a programação da Art.PE, no Recife Expo Center. O livro estará disponível no estande da Revista Celeste entre os dias 14 e 18 de outubro, com sessão de autógrafos agendada para sexta-feira, 16 de outubro, das 18h às 20h, no setor editorial da feira.

Com coordenação de Paula Alzugaray, curadoria de Juliana Monachesi e texto crítico de Juliana Arruga, a obra propõe um mergulho na pesquisa da artista a partir de duas linhas de investigação crítica. A primeira consiste em um ensaio teórico que aborda o pensamento sobre a obra, os campos de significação mobilizados e o contexto histórico da produção. A segunda adota o formato de curadoria editorial, modalidade jornalística praticada pela Revista Celeste, para traçar um percurso expográfico pelas páginas que estabelece diálogos entre diferentes trabalhos da artista sem restrições cronológicas ou temáticas.

Caminhos da pesquisa estética e exposição em cartaz



Nascida em um ambiente rural e imersiva no fazer artístico desde a infância, Mayssa desenvolveu uma relação sensível com os fenômenos naturais e os ciclos do tempo. Essa vivência molda sua percepção estética e atravessa sua produção em áreas como pintura, escultura, instalação e fotografia. Na pintura, o trabalho investiga o diálogo com o gesto e o acaso, estruturando-se no encontro entre a intenção da artista e o imprevisto gerado pela ação do tempo, pelo peso das formas, pela fluidez da tinta e pelo fogo do maçarico.

Além do lançamento literário, o público pode conferir até o dia 25 de outubro a instalação "Céu Artificial", integrante da série "Somos poeira de estrela". A obra, construída com mais de 1.200 CDs para refletir sobre o lixo espacial e tecnológico, está exposta no Salão Recife de Artes Visuais, localizado na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu.

Serviço

