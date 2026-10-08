Artista visual Mayssa Leão lança seu primeiro livro em feira de arte no Recife
Publicação reúne ensaio teórico e percurso expográfico que dialogam com a trajetória da artista, com sessão de autógrafos marcada para esta 6ª
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A artista visual Mayssa Leão lança "Primeiro Capítulo", sua primeira publicação pelo Seloceleste, durante a programação da Art.PE, no Recife Expo Center. O livro estará disponível no estande da Revista Celeste entre os dias 14 e 18 de outubro, com sessão de autógrafos agendada para sexta-feira, 16 de outubro, das 18h às 20h, no setor editorial da feira.
Com coordenação de Paula Alzugaray, curadoria de Juliana Monachesi e texto crítico de Juliana Arruga, a obra propõe um mergulho na pesquisa da artista a partir de duas linhas de investigação crítica. A primeira consiste em um ensaio teórico que aborda o pensamento sobre a obra, os campos de significação mobilizados e o contexto histórico da produção. A segunda adota o formato de curadoria editorial, modalidade jornalística praticada pela Revista Celeste, para traçar um percurso expográfico pelas páginas que estabelece diálogos entre diferentes trabalhos da artista sem restrições cronológicas ou temáticas.
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Caminhos da pesquisa estética e exposição em cartaz
Nascida em um ambiente rural e imersiva no fazer artístico desde a infância, Mayssa desenvolveu uma relação sensível com os fenômenos naturais e os ciclos do tempo. Essa vivência molda sua percepção estética e atravessa sua produção em áreas como pintura, escultura, instalação e fotografia. Na pintura, o trabalho investiga o diálogo com o gesto e o acaso, estruturando-se no encontro entre a intenção da artista e o imprevisto gerado pela ação do tempo, pelo peso das formas, pela fluidez da tinta e pelo fogo do maçarico.
Além do lançamento literário, o público pode conferir até o dia 25 de outubro a instalação "Céu Artificial", integrante da série "Somos poeira de estrela". A obra, construída com mais de 1.200 CDs para refletir sobre o lixo espacial e tecnológico, está exposta no Salão Recife de Artes Visuais, localizado na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu.
Serviço
- Lançamento de "Primeiro Capítulo" (Seloceleste) – Mayssa Leão
- Quando: De 14 a 18 de outubro
- Noite de autógrafos: Sexta-feira, 16 de outubro, das 18h às 20h
- Local: Estande da Revista Celeste (setor editorial da Art.PE)
- Endereço: Recife Expo Center – Cais Santa Rita, 156, São José, Recife – PE