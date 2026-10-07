Quintal do Bita, no RioMar Recife, celebra Dia das Crianças com "Sabor da Infância" e brincadeira de Cabelo Maluco

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Espaço infantil promove programação temática entre os dias 9 e 11 de outubro inspirada no conceito de resgatar lembranças e brincadeiras da infância

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O fim de semana dedicado às crianças conta com programação especial no Quintal do Bita, localizado no RioMar Recife. Entre os dias 9 e 11 de outubro, o espaço voltado ao público infantil promove ações inspiradas no conceito “Sabor da Infância”, oferecendo dudu de cortesia para todas as crianças que forem brincar no local e 30 minutos extras de diversão para quem chegar com o visual de cabelo maluco.

A proposta busca resgatar experiências cotidianas ligadas à memória afetiva, como correr, inventar brincadeiras e aproveitar o tempo livre. Criador do personagem que dá nome ao espaço, Chaps pontua a importância de valorizar a essência da infância. “Quando a gente pensa em infância, pensa em liberdade, imaginação, descoberta e, principalmente, em brincar. O Dia das Crianças é uma oportunidade especial para celebrar tudo isso junto com as famílias”, afirma.

A empresária Juliana Martins, à frente do Quintal do Bita, destaca que a iniciativa foi idealizada para proporcionar vivências que vão além do entretenimento tradicional. “A ideia é trazer para o Quintal aquelas lembranças gostosas da infância, das brincadeiras simples, do dudu depois de brincar, da criança chegar com um cabelo maluco e se divertir sem preocupação. Queremos que as famílias vivenciem esse momento juntas e que as crianças levem uma memória afetiva desse Dia das Crianças”, ressalta.

Fenômeno da cultura infantil



O Mundo Bita consolidou-se como um dos principais universos de entretenimento infantil no Brasil, alcançando projeção nacional e internacional por meio de músicas, animações e histórias que acumulam bilhões de visualizações em plataformas digitais. O sucesso do personagem resultou na expansão para espaços físicos e experiências interativas voltadas para o público infantil em diversas regiões.

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