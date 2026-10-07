Quintal do Bita, no RioMar Recife, celebra Dia das Crianças com "Sabor da Infância" e brincadeira de Cabelo Maluco
Espaço infantil promove programação temática entre os dias 9 e 11 de outubro inspirada no conceito de resgatar lembranças e brincadeiras da infância
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O fim de semana dedicado às crianças conta com programação especial no Quintal do Bita, localizado no RioMar Recife. Entre os dias 9 e 11 de outubro, o espaço voltado ao público infantil promove ações inspiradas no conceito “Sabor da Infância”, oferecendo dudu de cortesia para todas as crianças que forem brincar no local e 30 minutos extras de diversão para quem chegar com o visual de cabelo maluco.
A proposta busca resgatar experiências cotidianas ligadas à memória afetiva, como correr, inventar brincadeiras e aproveitar o tempo livre. Criador do personagem que dá nome ao espaço, Chaps pontua a importância de valorizar a essência da infância. “Quando a gente pensa em infância, pensa em liberdade, imaginação, descoberta e, principalmente, em brincar. O Dia das Crianças é uma oportunidade especial para celebrar tudo isso junto com as famílias”, afirma.
A empresária Juliana Martins, à frente do Quintal do Bita, destaca que a iniciativa foi idealizada para proporcionar vivências que vão além do entretenimento tradicional. “A ideia é trazer para o Quintal aquelas lembranças gostosas da infância, das brincadeiras simples, do dudu depois de brincar, da criança chegar com um cabelo maluco e se divertir sem preocupação. Queremos que as famílias vivenciem esse momento juntas e que as crianças levem uma memória afetiva desse Dia das Crianças”, ressalta.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Fenômeno da cultura infantil
O Mundo Bita consolidou-se como um dos principais universos de entretenimento infantil no Brasil, alcançando projeção nacional e internacional por meio de músicas, animações e histórias que acumulam bilhões de visualizações em plataformas digitais. O sucesso do personagem resultou na expansão para espaços físicos e experiências interativas voltadas para o público infantil em diversas regiões.
Serviço
- Quintal do Bita – Sabor da Infância
- Data: 9 a 11 de outubro
- Local: Quintal do Bita – RioMar Recife (Avenida República do Líbano, 251, Recife)
- Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h
- Ingressos: a partir de R$ 75
- Ação especial: crianças ganham um dudu de cortesia e quem chegar de Cabelo Maluco ganha 30 minutos extras de brincadeira.