Plataforma mapeia e difunde obras instaladas em espaços públicos de Pernambuco

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A partir do dia 12 de outubro, moradores e visitantes de Pernambuco passam a contar com uma nova ferramenta digital para explorar o patrimônio artístico espacido pelo estado. O site Pernambuco Arte Pública (www.pernambucoartepublica.com.br) entra no ar reunindo cerca de cem obras instaladas em espaços abertos de aproximadamente quarenta municípios, abrangendo as quatro macrorregiões pernambucanas.

A iniciativa surge para ampliar o trabalho desenvolvido ao longo de mais de uma década pelo Recife Arte Pública, que catalogou cerca de trezentas obras na capital. Com o incentivo do Edital Funcultura Geral 2022/2023, o projeto expande a pesquisa para além dos limites recifenses, integrando criações históricas e intervenções urbanas recentes, a exemplo de murais de grande escala e peças do Circuito da Poesia.

Abrangência e mapeamento estadual



O levantamento contempla cidades da Região Metropolitana do Recife, como Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu e Ipojuca. Na Zona da Mata, o mapeamento alcança municípios como Goiana, Tracunhaém, Carpina e Escada.

Já no Agreste, o projeto catalogou trabalhos em treze cidades, destacando marcos como o Parque de Esculturas Nilo Coelho, em Brejo da Madre de Deus, e o Monumento a Luiz Gonzaga, em Caruaru. No Sertão, onze municípios entram na plataforma com registros que incluem a Escultura do Careta, em Triunfo, o conjunto de esculturas da Pedra do Reino, em São José do Belmonte, e o Monumento ao Vaqueiro Jacó, em Serrita.

“O Pernambuco Arte Pública nasce da vontade de ampliar para todo o Estado uma experiência que vem sendo construída há mais de dez anos com o Recife Arte Pública. Ao atualizar o mapeamento do Recife e incluir novos municípios da Região Metropolitana, além de cidades da Zona da Mata, Agreste e Sertão, percebemos ainda mais claramente a riqueza e a diversidade do patrimônio artístico presente nos espaços públicos de Pernambuco. Muitas dessas obras fazem parte da paisagem cotidiana, mas ainda são pouco conhecidas e nem sempre reconhecidas pela população como patrimônio cultural. Nosso objetivo é tornar esse acervo mais visível, acessível e conhecido, estimulando as pessoas a olhar de outra maneira para os lugares onde vivem e circulam”, afirma Lúcia Padilha, idealizadora do projeto.

Participação popular e tecnologia



Desenvolvida com a ferramenta de código aberto Tainacan, a plataforma foi estruturada para facilitar buscas por município, região e linguagem artística, contando com compatibilidade para tecnologias assistivas. Cada registro exibe dados detalhados de autoria, técnica, localização e contexto histórico.

Além do acervo inicial catalogado por uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de história, fotografia, educação e design, a plataforma aposta na colaboração da sociedade. Por meio de um formulário digital na seção dedicada à participação cidadã, qualquer pessoa poderá enviar sugestões de novos monumentos, esculturas e intervenções urbanas para avaliação da curadoria.

Serviço

