Lantejoulas no Mangue: Livro resgata a história do grupo Vivencial, ícone da contracultura pernambucana

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Obra de Márcio Bastos resgata a trajetória radical do coletivo que desafiou a ditadura militar e marcou a história cênica entre Olinda e Recife.

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Entre as décadas de 1970 e 1980, em plena ditadura militar, um grupo teatral formado por homossexuais, mulheres, estudantes, analfabetos, pobres, intelectuais, pessoas trans, negros e outros dissidentes construiu entre Olinda e Recife uma experiência cênica radical que transformou a cena cultural pernambucana. Tratava-se do Vivencial, coletivo influenciado pelo tropicalismo e pela contracultura que desafiou o regime com humor e excessos.

A trajetória pouco conhecida ganha visibilidade com o lançamento de "Lantejoulas no mangue: teatro e desbunde do Vivencial", escrito pelo jornalista Márcio Bastos. A obra sai pela Autêntica, integrando a coleção Nossas Histórias, coordenada por Renan Quinalha e dedicada a resgatar marcos da resistência LGBTQI+ no Brasil. O primeiro evento de lançamento ocorre no dia 10 de outubro, sábado, a partir das 14h, no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), localizado na Rua Treze de Maio, 149, no Carmo, em Olinda.

Do mosteiro ao mangue e os palcos da ditadura



A história do grupo começou de forma inesperada em 1973, quando o hippie Guilherme Pontes Coelho chegou ao Mosteiro de São Bento, em Olinda, para se tornar monge beneditino. Menos de um ano depois, já como noviço, dirigiu a peça "Vivencial I", estreada em 24 de maio de 1974 em um galpão do Colégio de São Bento. O espetáculo trazia críticas à Igreja, ao machismo e ao racismo, além de abrir espaço para a diversidade sexual.

LANTEJOULAS NO MANGUE | Teatro e desbunde do Vivencial LANTEJOULAS NO MANGUE | Teatro e desbunde do Vivencial - Divulgação

Em meio à repressão da ditadura, que contava com a proibição de travestis no carnaval e a atuação de grupos violentos nas ruas, as chamadas "vivecas" seguiram se apresentando até decidirem erguer sua própria sede em 1978. O local escolhido foi a comunidade de Ponte Preta, na divisa entre Olinda e Recife, onde os próprios integrantes construíram o Vivencial Diversiones, um café-concerto que reunia striptease, cinema pornô, música e teatro.

Apesar da localização precária em uma área de mangue, a casa virou ponto de encontro da elite pernambucana e recebeu figuras como Caetano Veloso. O grupo montou cerca de trinta espetáculos em menos de uma década de atuação, encerrada oficialmente em 1983. O livro também recupera personagens da memória oral, como o ator Roberto de França, o Pernalonga, e a travesti Lolita.