Hospital arrecada doações no Mês das Crianças
Unidade de saúde no bairro do Parnamirim recebe brinquedos, roupas e doces até o final de outubro, além de preparar programação especial
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O Hospital Maria Lucinda, localizado no bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife, iniciou mais uma edição de sua campanha solidária em comemoração ao Mês das Crianças. A iniciativa busca arrecadar donativos para atender os pacientes que passam semanalmente pela instituição filantrópica.
Interessados em colaborar com a corrente de solidariedade podem realizar doações até o dia 31 de outubro. A campanha aceita brinquedos, doces e peças de vestuário novas ou em bom estado de conservação. Os itens devem ser entregues diretamente na sede da Sociedade dos Amigos do Hospital Maria Lucinda, situada no próprio complexo de saúde.
Programação festiva e humanização
Para marcar a data, o hospital realiza nesta quinta-feira (8), a partir das 13h, uma programação voltada especialmente ao público infantil. A iniciativa inclui momentos de lazer, brincadeiras, confraternização e a entrega de presentes para os pacientes atendidos no ambulatório da unidade.
“A ação integra as iniciativas de humanização desenvolvidas pelo hospital e busca proporcionar às crianças atendidas no ambulatório uma programação construída com a união de diferentes setores do hospital, todos mobilizados pela felicidade de nossos pequenos pacientes”, comenta Manuela Araújo, coordenadora do Ambulatório do HML.
A unidade faz parte da rede gerida pela Fundação Manoel da Silva Almeida, Organização Social de Saúde responsável por hospitais, unidades de pronto atendimento e centros especializados em Pernambuco.
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Serviço
- Campanha de arrecadação do Dia das Crianças — Hospital Maria Lucinda
- Período de arrecadação: Até 31 de outubro
- Local de entrega: Setor SAHIMA, no Hospital Maria Lucinda (das 8h às 14h)
- Endereço: Av. Parnamirim, nº 95, Parnamirim, Recife - PE
- Festa infantil: 08 de outubro, a partir das 13h, no ambulatório da instituição