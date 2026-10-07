Espetáculo sinfônico do Pink Floyd celebra uma década de trajetória no Recife
Com formação inédita de orquestra ao vivo, a turnê comemorativa da ATOM Pink Floyd desembarca na capital pernambucana nesta sexta-feira (9).
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O Teatro Guararapes recebe nesta sexta-feira (9 de outubro) o espetáculo "Pink Floyd Symphonic", apresentado pelo grupo ATOM Pink Floyd. A turnê especial celebra dez anos de trajetória com uma formação sinfônica inédita concebida para unir banda e orquestra no mesmo palco.
A proposta do espetáculo é fazer com que os arranjos orquestrais dialoguem diretamente com os instrumentos tradicionais da banda, revelando novas camadas das composições originais. O roteiro musical revisita diferentes fases da carreira do grupo britânico, incluindo a vertente psicodélica dos anos 1960 e obras de referência mundial como "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" e "The Wall", além de canções do período posterior à saída de Roger Waters.
Para ampliar a imersão do público, a apresentação conta com projeções sincronizadas e um desenho de luz elaborado para acompanhar a narrativa musical ao longo da noite.
Estrutura e serviço
No palco, a execução instrumental e vocal é conduzida por Helinho Guimarães (vocais, violão e guitarra), Pedro Estrela (piano, teclados e sintetizadores), Paulo Victor (bateria), Renato Valente (baixo), Rodrigo D’Angelo (vocais, violão e guitarra) e Fabiano Zan (saxofone). As vozes de apoio ficam a cargo de Mariana Roque, Thaís Coimbra e Raquel Carneiro. A edição sinfônica conta ainda com regência do maestro Dhouglas Umabel e arranjos assinados pelo maestro Túlio Mourão.
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Os ingressos para a apresentação estão disponíveis para compra na bilheteria física do teatro e de forma online por meio do site Cecon Tickets.