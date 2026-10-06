Tom Cavalcante apresenta o show O Tom Tá ON em Pernambuco neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O humorista traz mais de 200 personagens ao Centro de Convenções de Pernambuco, misturando imitações clássicas, crítica social e música.

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O humorista Tom Cavalcante desembarca na Região Metropolitana do Recife neste sábado (10) para apresentar o seu novo espetáculo, "O Tom Tá ON", no Teatro Guararapes, localizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. A apresentação começa às 21h e promete uma hora e meia de humor misturando observações sobre o comportamento cotidiano, atualidades e política nacional.

Conhecido pela versatilidade nas imitações, o artista traz para o palco uma seleção com alguns dos mais de 200 personagens que marcam sua trajetória na televisão e nos palcos. O repertório do show inclui figuras icônicas como o beberrão João Canabrava, criado na década de 1990, a bem-humorada empregada doméstica Jarilene e as sátiras musicais e televisivas de Tomberto Carlos e Ana Maria Bela, além de recriações de grandes nomes da MPB como Caetano Veloso.

Expectativa para a temporada no Recife



A chegada do espetáculo movimenta a agenda cultural da Grande Recife com produção local assinada por Rodrigo Leão. Segundo o produtor-chefe da realização no estado, cada apresentação do humorista possui características próprias que mobilizam o público em torno de casas lotadas.

“Receber o Tom Cavalcante na nossa casa é sempre uma alegria. O público pernambucano ama uma boa gargalhada, e preparar toda a estrutura para um espetáculo desse nível é algo que nos enche de orgulho", pontua o produtor.

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