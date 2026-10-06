Tom Cavalcante apresenta o show O Tom Tá ON em Pernambuco neste sábado
O humorista traz mais de 200 personagens ao Centro de Convenções de Pernambuco, misturando imitações clássicas, crítica social e música.
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O humorista Tom Cavalcante desembarca na Região Metropolitana do Recife neste sábado (10) para apresentar o seu novo espetáculo, "O Tom Tá ON", no Teatro Guararapes, localizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. A apresentação começa às 21h e promete uma hora e meia de humor misturando observações sobre o comportamento cotidiano, atualidades e política nacional.
Conhecido pela versatilidade nas imitações, o artista traz para o palco uma seleção com alguns dos mais de 200 personagens que marcam sua trajetória na televisão e nos palcos. O repertório do show inclui figuras icônicas como o beberrão João Canabrava, criado na década de 1990, a bem-humorada empregada doméstica Jarilene e as sátiras musicais e televisivas de Tomberto Carlos e Ana Maria Bela, além de recriações de grandes nomes da MPB como Caetano Veloso.
Expectativa para a temporada no Recife
A chegada do espetáculo movimenta a agenda cultural da Grande Recife com produção local assinada por Rodrigo Leão. Segundo o produtor-chefe da realização no estado, cada apresentação do humorista possui características próprias que mobilizam o público em torno de casas lotadas.
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“Receber o Tom Cavalcante na nossa casa é sempre uma alegria. O público pernambucano ama uma boa gargalhada, e preparar toda a estrutura para um espetáculo desse nível é algo que nos enche de orgulho", pontua o produtor.
Serviço
- Tom Cavalcante em "O Tom Tá ON"
- Quando: Sábado (10) de outubro, às 21h
- Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de PE (Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda)
- Balcão: R$ 110,00 (inteira) e R$ 55,00 (meia)
- Plateia: R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia)
- Balcão Especial: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia)
- Onde comprar: Bilheteria do Teatro Guararapes ou pela plataforma Cecon Tickets
- Classificação etária: 14 anos