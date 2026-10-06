Peça de Emmanuel Matheus estreia no Recife com temporada gratuita

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Espetáculo "Barraco 8" ocupa o Teatro Hermilo Borba Filho, no bairro do Recife, com drama social, humor e quebra da linguagem tradicional.

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Escrito e dirigido por Emmanuel Matheus, o espetáculo “Barraco 8” estreia nesta semana no Teatro Hermilo Borba Filho, localizado no Bairro do Recife. A temporada ocorre de 7 a 11 de outubro e traz para a cena seis personagens que dividem o mesmo teto em uma periferia da capital pernambucana, misturando o cotidiano doméstico com tensões sociais, desejos e sobrevivência.

A trama tem como eixo central Diana, uma mulher trans e estudante de Medicina que tenta construir um futuro distante da violência e do controle da tia Inocência, dona do imóvel e das regras que organizam o espaço. O elenco reúne ainda Val, um homem armado que lida com desejos reprimidos; Gustavo, um jovem silencioso que planeja fugir; J, vendedor de água que enxerga poesia no cenário; e Ivan Pastrami Lohany, que transforma o próprio corpo em trabalho, espetáculo e humor.

Entre o realismo e a crítica social



Mais do que um simples cenário, a casa funciona na dramaturgia como um organismo que pressiona os moradores até que um disparo, na madrugada, rompe o rumo da narrativa. A montagem aborda temas como transfobia, violência doméstica, exploração, masculinidade tóxica, pobreza e o direito ao estudo. Contudo, a proposta foge de reducionismos ao integrar festa, sensualidade, solidariedade e humor ácido à rotina dos personagens.

“Eu sempre quis escrever sobre a periferia, sobre a minha vivência como homem negro periférico. A partir dos meus últimos processos, principalmente do processo com Hblynda, entendi a realidade de ser uma pessoa trans e tive vontade de juntar essas duas temáticas: a minha vivência e a de uma mulher trans, vivenciando todas as injustiças que a sociedade faz”, afirma Emmanuel.

A encenação começa apoiada em uma atuação intimista e naturalista, mas sofre uma guinada após o disparo da arma de fogo. A partir desse momento, o espetáculo adota uma estética fragmentada e política inspirada no teatro brechtiano, quebrando a quarta parede e fazendo com que os atores exponham os mecanismos de representação para provocar reflexão na plateia.

“Eu gosto de trazer uma naturalidade do realismo, algo muito visceral, e, ao mesmo tempo, trazer muitas técnicas: gestos, estranhamentos, quebra da quarta parede.”, explica o diretor.

Realizada pela ACA Produções com incentivo do SIC, a montagem conta com tradução em Libras em todas as apresentações.

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