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Natália Sarraff e Raphaela Santos unem calypso e brega em single inédito

As cantoras Natália Sarraff e Raphaela Santos lançam a faixa "Me Arrependi", que aproxima o calypso paraense do brega pernambucano.

Por Bianca Tavares Publicado em 06/10/2026 às 16:52
Nata?lia Sarraff
Nata?lia Sarraff - Reprodução / Instagram

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A cantora Natália Sarraff dá continuidade à nova fase de sua carreira com o lançamento do single “Me Arrependi”, gravado em parceria com Raphaela Santos. A faixa chega às plataformas digitais no dia 9 de outubro e marca o encontro entre a identidade musical paraense de Natália e a força do brega recifense representado por Raphaela.

Com composição de Dieggo Colins e Princesita Oliveira, a música aborda o arrependimento após o fim de um relacionamento e o desejo de reconstruir uma história que ficou para trás. O projeto também nasceu a partir de uma conexão direta com Pernambuco, já que parte do processo de produção e do encontro entre as artistas aconteceu em Recife, na sede da JMusic Produções Artísticas, reforçando a relação do lançamento com a cena musical local.

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Diálogo entre ritmos

O lançamento antecipa o novo álbum de Natália Sarraff, intitulado “Fases”, que trará novas narrativas e sonoridades para a trajetória da artista paraense. Sobre a parceria, Natália destaca a troca cultural entre os estados.

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“Foi muito especial poder dividir essa música com a Raphaela. Somos duas artistas com trajetórias e referências diferentes, mas temos uma conexão muito forte com a música popular do Norte e do Nordeste. O resultado ficou muito bonito e mostra como esses ritmos podem conversar e se transformar juntos. Espero que o público se identifique com essa história de amor, arrependimento e saudade”, conta Natália Sarraff.

Conexão musical e expectativa para o lançamento

Raphaela Santos também celebrou a colaboração e destacou a escolha do momento para a gravação da parceria com a artista paraense.

“Foi muito especial dividir essa música com Natália. Ela é uma artista que admiro muito e que tem uma identidade e uma voz muito marcantes. Acho que essa parceria aconteceu no momento certo e trouxe uma energia muito bonita para a música. Estou muito feliz com o resultado e tenho certeza de que o público vai sentir todo o carinho que colocamos nesse”, celebra Raphaela.

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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