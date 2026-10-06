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Musical sobre Diana Spencer encerra turnê nacional com apresentação única no Recife

Teatro recebe no dia 21 de outubro a montagem que revisita a trajetória da princesa e explora os bastidores e conflitos da realeza britânica.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 06/10/2026 às 11:55
Musical "Diana – A Princesa do Povo" chega ao Recife para encerrar turnê nacional com apresentação única
Musical "Diana – A Princesa do Povo" chega ao Recife para encerrar turnê nacional com apresentação única - Divulgação

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Passando por capitais do país após temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, o espetáculo "Diana – A Princesa do Povo" desembarca no Recife para encerrar a sua turnê nacional. A apresentação única acontece no dia 21 de outubro, a partir das 20h30, no palco do Teatro Guararapes, localizado no Centro de Convenções de Pernambuco. Os ingressos estão à venda com valores a partir de R$ 25.

Com versão e direção de Tadeu Aguiar, a montagem propõe uma leitura própria sobre a vida de Diana Spencer, distanciando-se de reproduções fiéis de modelos estrangeiros para focar nas relações familiares, nos conflitos com a monarquia e na busca por autonomia da figura pública que marcou o século XX. No papel principal, Mavi Carpin lidera o elenco que conta com Lucas Britto como o príncipe Charles, Simone Centurione como a rainha Elizabeth e Giselle de Prattes como Camilla Parker Bowles.

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A estrutura montada para circular pelo país exigiu uma operação técnica de grande porte para transportar elementos cenográficos, figurinos e equipamentos de iluminação por seis cidades brasileiras. O cenário é sustentado por centenas de metros de cabos de aço e utiliza materiais como telas metálicas e tecidos nobres, entre veludo e jacquard, para recriar o ambiente da realeza.

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O guarda-roupa da produção reúne mais de 250 figurinos distribuídos em cerca de 1,5 quilômetro de tecidos, além de dezenas de perucas confeccionadas com fios naturais para caracterizar as diferentes épocas da narrativa. O espetáculo aborda momentos cruciais da vida da princesa, desde a chegada aos palácios até a consolidação de sua imagem popular e a exposição midiática que acompanhou sua trajetória.

Serviço

  • "Diana – A Princesa do Povo"
  • Local: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)
  • Endereço: Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda (PE)
  • Data: 21 de outubro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h30
  • Duração: 150 minutos, com intervalo de 15 minutos
  • Classificação indicativa: 12 anos
  • Ingressos: a partir de R$ 25, à venda no site Cecon Tickets e na bilheteria física do teatro.

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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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