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Muierada confirma primeiro DVD da carreira com participações de Ana Castela, Filho do Piseiro e CountryBeat

Grupo feminino sertanejo formado por três duplas se prepara para registrar o primeiro projeto audiovisual ao vivo no Paraná com convidados de peso

Por Bianca Tavares Publicado em 06/10/2026 às 9:06 | Atualizado em 06/10/2026 às 9:06
Muierada confirma primeiro DVD da carreira com participações de Ana Castela, Filho do Piseiro e CountryBeat
Muierada confirma primeiro DVD da carreira com participações de Ana Castela, Filho do Piseiro e CountryBeat - Divulgação

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Formado pelas duplas Julia & Rafaela, Julya & Maryana e Kamila & Kavic, o grupo Muierada se prepara para registrar o primeiro DVD da carreira no dia 15 de outubro. A gravação acontecerá no Ginásio de Esportes Moringão, em Londrina (PR), a partir das 18h, com ingressos já disponíveis para o público. A noite contará com participações especiais de Ana Castela, Filho do Piseiro e CountryBeat, que se unem ao projeto em colaborações preparadas exclusivamente para o audiovisual.

O repertório do espetáculo será composto por diversas faixas inéditas, marcando uma nova fase na trajetória do projeto e evidenciando a proposta de unir diferentes vozes femininas dentro do cenário sertanejo.

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Ascensão rápida e consolidação no cenário nacional

O projeto surgiu há menos de um ano, inicialmente como uma iniciativa descontraída nas redes sociais, mas rapidamente alcançou repercussão em âmbito nacional. Desde então, o grupo expandiu sua atuação com uma agenda de apresentações por várias regiões do país, ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores nas plataformas digitais e acumulou mais de 10 milhões de streams nos primeiros lançamentos.

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Entre os marcos recentes da trajetória está a participação na 71ª Festa do Peão de Barretos, onde o grupo se apresentou no Palco Camping. O momento fortaleceu a expansão do projeto e pavimentou o caminho para a realização da primeira gravação oficial em formato de DVD.

Serviço

  • Evento: Gravação do 1º DVD da Muierada
  • Data: 15 de outubro
  • Horário: 18h
  • Local: Ginásio de Esportes Moringão
  • Endereço: Londrina - PR
  • Participações especiais: Ana Castela, Filho do Piseiro e CountryBeat
  • Ingressos: Disponíveis na plataforma oficial de vendas (way.tickets/eventos/dvd-muierada-16)

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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