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Mirante Dançante reúne Cezzinha, Super Oara e Los Nocturnos no Mirante do Paço nesta sexta-feira

Evento no Mirante do Paço aposta em grande pista de dança e programação musical variada para animar o público na capital pernambucana.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 06/10/2026 às 10:04
Com grande pista de dança, Mirante Dançante reúne Cezzinha, Super Oara e Los Nocturnos no Mirante do Paço nesta sexta-feira
Com grande pista de dança, Mirante Dançante reúne Cezzinha, Super Oara e Los Nocturnos no Mirante do Paço nesta sexta-feira - Divulgação

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O Recife recebe nesta sexta-feira mais uma edição do Mirante Dançante, evento que ocupa o Mirante do Paço a partir das 19h com apresentações de Cezzinha, Super Oara e Los Nocturnos. A programação cultural aposta na mistura de ritmos e gerações para animar o público no Bairro do Recife, oferecendo um espaço estruturado para quem quer aproveitar a noite ao som de música ao vivo.

Com vista panorâmica para a região central da capital pernambucana, o encontro cultural destaca-se pela montagem de uma ampla pista de dança voltada tanto para quem aprecia passos tradicionais a dois quanto para quem prefere curtir livremente as apresentações. Os ingressos para a festa estão disponíveis na plataforma Evena Tickets.

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Atrações e programação musical

A noite reúne nomes conhecidos da cena musical pernambucana em um único palco. Cezzinha traz sua versatilidade instrumental e ligação com a sonoridade nordestina, enquanto a tradicional Orquestra Super Oara garante o repertório dançante com sucessos de diferentes épocas. Completando a grade, o grupo Los Nocturnos contribui com sua proposta musical voltada ao entretenimento e à interação com a plateia.

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Serviço

  • Evento: Mirante Dançante
  • Atrações: Cezzinha, Super Oara e Los Nocturnos
  • Quando: Sexta-feira, a partir das 19h
  • Onde: Mirante do Paço – Bairro do Recife, Recife – PE
  • Ingressos: Vendas na plataforma Evena Tickets

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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