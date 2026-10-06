Mirante Dançante reúne Cezzinha, Super Oara e Los Nocturnos no Mirante do Paço nesta sexta-feira
Evento no Mirante do Paço aposta em grande pista de dança e programação musical variada para animar o público na capital pernambucana.
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O Recife recebe nesta sexta-feira mais uma edição do Mirante Dançante, evento que ocupa o Mirante do Paço a partir das 19h com apresentações de Cezzinha, Super Oara e Los Nocturnos. A programação cultural aposta na mistura de ritmos e gerações para animar o público no Bairro do Recife, oferecendo um espaço estruturado para quem quer aproveitar a noite ao som de música ao vivo.
Com vista panorâmica para a região central da capital pernambucana, o encontro cultural destaca-se pela montagem de uma ampla pista de dança voltada tanto para quem aprecia passos tradicionais a dois quanto para quem prefere curtir livremente as apresentações. Os ingressos para a festa estão disponíveis na plataforma Evena Tickets.
Atrações e programação musical
A noite reúne nomes conhecidos da cena musical pernambucana em um único palco. Cezzinha traz sua versatilidade instrumental e ligação com a sonoridade nordestina, enquanto a tradicional Orquestra Super Oara garante o repertório dançante com sucessos de diferentes épocas. Completando a grade, o grupo Los Nocturnos contribui com sua proposta musical voltada ao entretenimento e à interação com a plateia.
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Serviço
- Evento: Mirante Dançante
- Atrações: Cezzinha, Super Oara e Los Nocturnos
- Quando: Sexta-feira, a partir das 19h
- Onde: Mirante do Paço – Bairro do Recife, Recife – PE
- Ingressos: Vendas na plataforma Evena Tickets