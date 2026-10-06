Mirante Dançante reúne Cezzinha, Super Oara e Los Nocturnos no Mirante do Paço nesta sexta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento no Mirante do Paço aposta em grande pista de dança e programação musical variada para animar o público na capital pernambucana.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife recebe nesta sexta-feira mais uma edição do Mirante Dançante, evento que ocupa o Mirante do Paço a partir das 19h com apresentações de Cezzinha, Super Oara e Los Nocturnos. A programação cultural aposta na mistura de ritmos e gerações para animar o público no Bairro do Recife, oferecendo um espaço estruturado para quem quer aproveitar a noite ao som de música ao vivo.

Com vista panorâmica para a região central da capital pernambucana, o encontro cultural destaca-se pela montagem de uma ampla pista de dança voltada tanto para quem aprecia passos tradicionais a dois quanto para quem prefere curtir livremente as apresentações. Os ingressos para a festa estão disponíveis na plataforma Evena Tickets.

Atrações e programação musical



A noite reúne nomes conhecidos da cena musical pernambucana em um único palco. Cezzinha traz sua versatilidade instrumental e ligação com a sonoridade nordestina, enquanto a tradicional Orquestra Super Oara garante o repertório dançante com sucessos de diferentes épocas. Completando a grade, o grupo Los Nocturnos contribui com sua proposta musical voltada ao entretenimento e à interação com a plateia.

Serviço

