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Leonardo e Bruno & Marrone apresentam turnê de despedida no Classic Hall nesta sexta-feira

Olinda recebe turnê de despedida de Leonardo e Bruno & Marrone com repertório de grandes sucessos do sertanejo clássico nesta sexta-feira em Recife.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 06/10/2026 às 9:02
Leonardo e Bruno & Marrone
Leonardo e Bruno & Marrone - Ramon Machado

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Recife se prepara para receber nesta sexta-feira (9) uma das parcerias mais marcantes da música sertaneja. Os cantores Leonardo e Bruno & Marrone sobem ao palco do Classic Hall para apresentar a turnê “Cabaré – O Último Encontro”, que marca a reta final desta formação nos palcos após cinco anos de estrada. Com camarotes e mesas já esgotados, o público interessado encontra apenas os últimos ingressos individuais disponíveis na bilheteria física e na plataforma online oficial. Os portões abrem às 20h.

O projeto nasceu de uma amizade de décadas e reuniu números expressivos ao longo de sua trajetória, acumulando centenas de apresentações, milhões de espectadores e grande alcance nas plataformas digitais e redes sociais. Com realização da Opus Entretenimento em parceria com a Groove Live Entertainment, esta edição de despedida conta com apenas oito apresentações anunciadas até o momento, transformando a noite na capital pernambucana em uma das últimas oportunidades para assistir ao trio reunido.

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Repertório e superprodução marcam a despedida

A apresentação aposta em uma estrutura robusta, cenografia impactante e painéis de LED para acompanhar o tom nostálgico da noite. O repertório costura clássicos absolutos que atravessam gerações e integram a memória afetiva do público, incluindo faixas como “Viva a Vida”, “Telefone Mudo”, “Boate Azul”, “Garçom”, “Dama de Vermelho”, “Amor de Primavera”, “Andorinhas” e “Eu Não Sou Cachorro, Não”. A reunião também ganhou um registro em audiovisual gravado na capital paulista.

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Durante a preparação para esta última fase nos palcos, Leonardo destacou a proximidade com os parceiros de longa data. “O projeto Cabaré foi criado para celebrar encontros, este com Bruno & Marrone é especial por vários motivos; Marrone conheço desde sempre e o Bruno é o par que todo admirador de um bom ‘cabaré’ pode ter. Vamos fazer esta turnê de despedida nos palcos e seguirmos firmes como companheiros”, diz Leonardo.

A dupla Bruno & Marrone também celebrou a parceria que marcou a história recente do gênero. “Celebramos nossa carreira com muito orgulho, dividir o palco com Leonardo é mais um sonho realizado, graças ao ‘Cabaré’, e temos certeza que estas últimas apresentações serão ainda mais especiais”, comentam.

Serviço

  • Evento: Turnê “Cabaré – O Último Encontro” (Leonardo e Bruno & Marrone)
  • Data: Sexta-feira, 9 de outubro
  • Horário: A partir das 20h
  • Local: Classic Hall
  • Endereço: Av. Agamenon Magalhães, s/n - Salgadinho, Olinda - PE (fronteira com Recife)
  • Ingressos: Últimos bilhetes individuais à venda na bilheteria física do Classic Hall e no site oficial turnecabare.com.br (camarotes e mesas esgotados)

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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