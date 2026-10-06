Leonardo e Bruno & Marrone apresentam turnê de despedida no Classic Hall nesta sexta-feira

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Olinda recebe turnê de despedida de Leonardo e Bruno & Marrone com repertório de grandes sucessos do sertanejo clássico nesta sexta-feira em Recife.

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Recife se prepara para receber nesta sexta-feira (9) uma das parcerias mais marcantes da música sertaneja. Os cantores Leonardo e Bruno & Marrone sobem ao palco do Classic Hall para apresentar a turnê “Cabaré – O Último Encontro”, que marca a reta final desta formação nos palcos após cinco anos de estrada. Com camarotes e mesas já esgotados, o público interessado encontra apenas os últimos ingressos individuais disponíveis na bilheteria física e na plataforma online oficial. Os portões abrem às 20h.

O projeto nasceu de uma amizade de décadas e reuniu números expressivos ao longo de sua trajetória, acumulando centenas de apresentações, milhões de espectadores e grande alcance nas plataformas digitais e redes sociais. Com realização da Opus Entretenimento em parceria com a Groove Live Entertainment, esta edição de despedida conta com apenas oito apresentações anunciadas até o momento, transformando a noite na capital pernambucana em uma das últimas oportunidades para assistir ao trio reunido.

Repertório e superprodução marcam a despedida



A apresentação aposta em uma estrutura robusta, cenografia impactante e painéis de LED para acompanhar o tom nostálgico da noite. O repertório costura clássicos absolutos que atravessam gerações e integram a memória afetiva do público, incluindo faixas como “Viva a Vida”, “Telefone Mudo”, “Boate Azul”, “Garçom”, “Dama de Vermelho”, “Amor de Primavera”, “Andorinhas” e “Eu Não Sou Cachorro, Não”. A reunião também ganhou um registro em audiovisual gravado na capital paulista.

Durante a preparação para esta última fase nos palcos, Leonardo destacou a proximidade com os parceiros de longa data. “O projeto Cabaré foi criado para celebrar encontros, este com Bruno & Marrone é especial por vários motivos; Marrone conheço desde sempre e o Bruno é o par que todo admirador de um bom ‘cabaré’ pode ter. Vamos fazer esta turnê de despedida nos palcos e seguirmos firmes como companheiros”, diz Leonardo.

A dupla Bruno & Marrone também celebrou a parceria que marcou a história recente do gênero. “Celebramos nossa carreira com muito orgulho, dividir o palco com Leonardo é mais um sonho realizado, graças ao ‘Cabaré’, e temos certeza que estas últimas apresentações serão ainda mais especiais”, comentam.

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