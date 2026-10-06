Humberto Gessinger escolhe o Recife para estreia nacional de nova turnê

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Festival Clássicos do Brasil recebe no Parque Dona Lindu a primeira apresentação da turnê 3x4 – Um Retrato, com passagens por várias fases da carreira

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Humberto Gessinger escolheu o Recife para a estreia nacional de sua nova turnê, intitulada “3x4 – Um Retrato”. O show inaugural acontece no dia 7 de novembro, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, integrando a programação da segunda edição do festival Clássicos do Brasil.

Após o encerramento da turnê acústica dedicada aos Engenheiros do Hawaii, o músico retorna ao formato elétrico. O repertório foi concebido para abranger mais de 40 anos de trajetória artística, contemplando desde clássicos que marcaram gerações até faixas menos executadas ao vivo.

“É sempre um prazer assistir ao diálogo das músicas escritas em outros tempos com o material recente. O repertório contemplará todos os momentos da minha história, com especial atenção ao disco ‘HG3’, gravado há 30 anos. Ao lado das músicas mais conhecidas deste álbum (‘O Preço’, ‘Vida Real’ e ‘De Fé’), vou tocar algumas que os fãs mais ligados no meu trabalho querem ouvir ao vivo, pela primeira vez. Também vão rolar os clássicos do EngHaw que desafiam a passagem do tempo”, comenta Humberto, que soma 25 álbuns e oito DVDs ao longo da carreira.

No palco, o cantor se apresenta tocando baixo e teclados, acompanhado por Rafa Bisogno na bateria, Felipe Rotta na guitarra e Esteban Tavares, que integrou a equipe no início da carreira solo do artista. No mesmo dia, o festival também recebe os shows de Nando Reis e da banda CPM 22.

Programação e estrutura do festival



O festival Clássicos do Brasil ocupa o Parque Dona Lindu entre os dias 6 e 8 de novembro de 2026, com formato ao ar livre e uma curadoria que transita por diferentes vertentes da música nacional.

A abertura do evento, em 6 de novembro, reúne apresentações de Alcione, Marcelo D2 e Seu Jorge. No dia 7, a programação traz Humberto Gessinger, Nando Reis e CPM 22. Já o encerramento, no dia 8, foca na cultura pernambucana com a proposta "Domingo no Parque", oferecendo apresentações gratuitas de Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra. O espaço do evento conta com praça de alimentação, área destinada a Pessoas com Deficiência (PcD) e ambientes interativos.

Serviço

