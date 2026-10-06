Flávio Andradde apresenta novo show de humor em Caruaru e Belo Jardim

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Humorista pernambucano Flávio Andradde desembarca em sua terra natal em outubro com o espetáculo "Como sobreviver à própria família?".

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O humorista e ator pernambucano Flávio Andradde traz seu mais recente espetáculo solo, "Como sobreviver à própria família?", para passagens em Caruaru e Belo Jardim no mês de outubro. Com apresentações marcadas para os dias 24 e 25, o comediante transforma em piada situações cotidianas e reuniões de parentes que geram forte identificação com o público.

No palco, o artista utiliza sua experiência na atuação para dar vida a figuras clássicas do ambiente doméstico, como avós, tias, mães e pais. A proposta do espetáculo é resgatar o humor presente em almoços de domingo, festas comemorativas e no caos inerente às dinâmicas familiares, transformando lembranças comuns em material cômico.

Rotina familiar e identificação no palco



Com passagem anterior por capitais como Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, o projeto agora retorna ao estado de origem do comediante. Nas redes sociais, o artista acumula números expressivos, somando mais de cinco milhões de seguidores e ultrapassando a marca de 200 milhões de curtidas em conteúdos voltados ao humor e ao entretenimento.

"Vamos sobreviver às nossas famílias juntos?", provoca o humorista, definindo o tom interativo da apresentação que mistura afeto, histórias corriqueiras e reflexões sobre os laços de parentesco.

Serviço

Caruaru

Data : 24 de outubro, às 20h30

: 24 de outubro, às 20h30 Local : Teatro Difusora

: Teatro Difusora Ingressos: A partir de R$ 40, disponíveis na plataforma Sympla

Belo Jardim