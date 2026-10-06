Flávio Andradde apresenta novo show de humor em Caruaru e Belo Jardim
Humorista pernambucano Flávio Andradde desembarca em sua terra natal em outubro com o espetáculo "Como sobreviver à própria família?".
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O humorista e ator pernambucano Flávio Andradde traz seu mais recente espetáculo solo, "Como sobreviver à própria família?", para passagens em Caruaru e Belo Jardim no mês de outubro. Com apresentações marcadas para os dias 24 e 25, o comediante transforma em piada situações cotidianas e reuniões de parentes que geram forte identificação com o público.
No palco, o artista utiliza sua experiência na atuação para dar vida a figuras clássicas do ambiente doméstico, como avós, tias, mães e pais. A proposta do espetáculo é resgatar o humor presente em almoços de domingo, festas comemorativas e no caos inerente às dinâmicas familiares, transformando lembranças comuns em material cômico.
Rotina familiar e identificação no palco
Com passagem anterior por capitais como Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, o projeto agora retorna ao estado de origem do comediante. Nas redes sociais, o artista acumula números expressivos, somando mais de cinco milhões de seguidores e ultrapassando a marca de 200 milhões de curtidas em conteúdos voltados ao humor e ao entretenimento.
"Vamos sobreviver às nossas famílias juntos?", provoca o humorista, definindo o tom interativo da apresentação que mistura afeto, histórias corriqueiras e reflexões sobre os laços de parentesco.
Serviço
Caruaru
- Data: 24 de outubro, às 20h30
- Local: Teatro Difusora
- Ingressos: A partir de R$ 40, disponíveis na plataforma Sympla
Belo Jardim
- Data: 25 de outubro, às 21h
- Local: Auditório do Hotel Lacazzona
- Ingressos: A partir de R$ 40, disponíveis na plataforma Sympla
- Classificação etária: 12 anos