Shopping Tacaruna prepara programação gratuita para o Dia das Crianças

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Exposição com réplicas gigantes de animais marinhos e sessões de teatro de fantoches integram a agenda especial do centro de compras

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O mês de outubro chega com opções de lazer gratuitas para o público infantil no Shopping Tacaruna, localizado na divisa entre Recife e Olinda. A programação reúne atrações interativas voltadas para celebrar o Dia das Crianças, com destaque para uma exposição temática sobre o universo marinho e apresentações de teatro de fantoches ao longo dos fins de semana.

Na Praça de Eventos do centro de compras, o público pode conferir a exposição Mundo Marinho Tacaruna até o dia 12 de outubro. O espaço reúne oito réplicas de animais marinhos com movimentos e proporções ampliadas, como tubarões, baleias e golfinhos. O principal atrativo é uma escultura de baleia-cachalote que mede 12,5 metros de comprimento, acompanhada por um barco cenográfico para fotos, mini playground, oficinas de colorir e um espaço de realidade virtual.

Teatro e opções de lazer infantil

A agenda de espetáculos infantis ocupa o Rooftop do shopping aos domingos e no feriado. A Turma do Mizack comanda o teatro de fantoches com apresentações gratuitas sempre às 17h.

A programação começa no domingo (11) com uma história inspirada no fundo do mar, seguida por uma aventura da Turma do Dinossauro na segunda-feira (12), data oficial do feriado. As exibições continuam nos domingos seguintes com os enredos "A Princesa e a Bruxa", no dia 18, e uma aventura de super-heróis no dia 25. O acesso é gratuito e está sujeito à lotação do espaço.

Para as famílias que desejam ampliar o roteiro de entretenimento, o centro de compras dispõe de outras alternativas na área de lazer, incluindo o Game Station e o Vila Trampolim no segundo piso, além do parque externo Taca Land Park na cobertura.

Serviço - Dia das Crianças no Shopping Tacaruna

Teatro de Fantoches com a Turma do Mizack



Quando : Dias 11, 12, 18 e 25 de outubro

: Dias 11, 12, 18 e 25 de outubro Horário : 17h

: 17h Onde : Rooftop do Shopping Tacaruna

: Rooftop do Shopping Tacaruna Entrada: Gratuita (sujeita à capacidade do espaço)

Exposição Mundo Marinho Tacaruna