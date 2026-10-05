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Paço do Frevo prepara programação especial para o dia das crianças com shows e cortejo

Com atrações voltadas para o público infantil, o museu localizado recebe oficinas, lançamento de livro e desfile de bloco neste fim de semana.

Por Bianca Tavares Publicado em 05/10/2026 às 13:52
Orquestra Bicho Solto
Orquestra Bicho Solto - Gerson Neto

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O Paço do Frevo preparou uma programação especial dedicada ao público infantil para celebrar o Dia das Crianças neste fim de semana. As atividades acontecem no sábado (10) e no domingo (11), reunindo literatura, contação de histórias, shows musicais e cortejo pelas ruas do Bairro do Recife.

A agenda começa no sábado (10), das 15h às 16h, com o lançamento do livro "A Pequena Foliã", de Carlos Newton Júnior, acompanhado por uma sessão de autógrafos e contação de histórias com Letícia Galego. A obra marca a estreia do autor na literatura infantil e traz versos inspirados na alegria dos blocos mirins de Recife e Olinda, incorporando passos tradicionais do ritmo. Em seguida, às 16h, a Orquestra Bicho Solto sobe ao palco para um show voltado para os pequenos, com músicos fantasiados de animais de pelúcia que emitem sons de frevo.

No domingo (11), das 10h às 12h, o projeto Frevações apresenta o jogo-história "A Viagem de Carol", conduzido por Marina Fenicio e os Brincantes das Ladeiras. A atividade lúdica é voltada para crianças de 4 a 10 anos e aborda a trajetória de uma personagem que viaja de São Paulo a Pernambuco para conhecer o patrimônio cultural. As inscrições para esta atividade são gratuitas e devem ser realizadas previamente pelo perfil oficial do museu no Instagram.

Encerramento com o Bloco do Super Mario

A grande apoteose da programação acontece na tarde de domingo (11), a partir das 15h30, com a concentração para o Arrastão do Frevo Especial em frente ao museu. O cortejo contará com a participação do Bloco do Super Mario, agremiação olindense fundada em 2020 que traz um boneco gigante do personagem de videogame como alegoria. A animação musical ficará por conta da Orquestra Henrique Dias, acompanhada pelos passos da Cia. Frevança pelas ruas da região.

Serviço

Lançamento de "A Pequena Foliã" e Sábado no Paço

  • Data: Sábado (10)
  • Horário: Das 15h às 16h (lançamento) e às 16h (show da Orquestra Bicho Solto)
  • Local: Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife)
  • Ingresso: Acesso mediante bilheteria do museu (R$ 10 e R$ 5 a meia-entrada)
  • Frevações: A Viagem de Carol
  • Data: Domingo (11)
  • Horário: Das 10h às 12h
  • Público: Crianças de 4 a 10 anos
  • Inscrição: Gratuita, via formulário online no Instagram (@pacodofrevo)

Arrastão do Frevo Especial Dia das Crianças

  • Data: Domingo (11)
  • Horário: Concentração a partir das 15h30
  • Local: Em frente ao Paço do Frevo
  • Acesso: Gratuito

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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