Instituto Vizinhos Solidários oferece oficinas gratuitas de crochê e bordado no Recife
Projeto capacita mulheres no Pina com fornecimento total de materiais, aulas práticas e repasse integral da renda obtida na venda das peças
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Instituto Vizinhos Solidários promove oficinas gratuitas de crochê e bordado voltadas para mulheres na comunidade do Pina, na Zona Sul do Recife. Com turmas reduzidas, a iniciativa busca unir aprendizado artesanal e geração de renda, permitindo que as participantes comercializem os itens produzidos durante as aulas.
As atividades ocorrem semanalmente na sede da instituição, situada na Rua Pereira da Costa, 211. A programação das quartas-feiras divide-se entre o curso de bordado, ministrado pela professora Liege das 14h às 15h30, e as aulas de crochê, conduzidas pela professora Rosângela das 15h30 às 17h. Cada turma conta com um número restrito de seis a dez participantes para assegurar um acompanhamento próximo do processo criativo.
Apoio financeiro e autonomia
Todo o suporte material necessário para as produções, incluindo linhas, agulhas e tecidos, é disponibilizado sem custos pelo instituto. Ao final da capacitação, as alunas recebem um certificado e um kit completo para continuidade das atividades.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O diferencial do projeto reside na comercialização dos artigos confeccionados pelas alunas no bazar da instituição. Todo o valor arrecadado com as vendas é integralmente repassado às produtoras, funcionando como ferramenta de incentivo à independência financeira e ao complemento do orçamento doméstico.
"Mais do que ensinar uma técnica, queremos criar oportunidades. É uma forma de aprender, produzir, gerar renda e descobrir que uma nova habilidade pode abrir novos caminhos", destaca a instituição, que também aceita doações de insumos para a manutenção e expansão das vagas oferecidas à comunidade.
Serviço
- Cursos gratuitos de Crochê e Bordado
- Quando: Quartas-feiras (Bordado das 14h às 15h30; Crochê das 15h30 às 17h)
- Onde: Instituto Vizinhos Solidários - Rua Pereira da Costa, 211, Pina, Recife
- Inscrições: Gratuitas, pelo telefone (81) 3104-9369 (segunda a sexta-feira, das 8h às 1