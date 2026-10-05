Instituto Vizinhos Solidários oferece oficinas gratuitas de crochê e bordado no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Projeto capacita mulheres no Pina com fornecimento total de materiais, aulas práticas e repasse integral da renda obtida na venda das peças

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O Instituto Vizinhos Solidários promove oficinas gratuitas de crochê e bordado voltadas para mulheres na comunidade do Pina, na Zona Sul do Recife. Com turmas reduzidas, a iniciativa busca unir aprendizado artesanal e geração de renda, permitindo que as participantes comercializem os itens produzidos durante as aulas.

As atividades ocorrem semanalmente na sede da instituição, situada na Rua Pereira da Costa, 211. A programação das quartas-feiras divide-se entre o curso de bordado, ministrado pela professora Liege das 14h às 15h30, e as aulas de crochê, conduzidas pela professora Rosângela das 15h30 às 17h. Cada turma conta com um número restrito de seis a dez participantes para assegurar um acompanhamento próximo do processo criativo.

Apoio financeiro e autonomia

Todo o suporte material necessário para as produções, incluindo linhas, agulhas e tecidos, é disponibilizado sem custos pelo instituto. Ao final da capacitação, as alunas recebem um certificado e um kit completo para continuidade das atividades.

O diferencial do projeto reside na comercialização dos artigos confeccionados pelas alunas no bazar da instituição. Todo o valor arrecadado com as vendas é integralmente repassado às produtoras, funcionando como ferramenta de incentivo à independência financeira e ao complemento do orçamento doméstico.

"Mais do que ensinar uma técnica, queremos criar oportunidades. É uma forma de aprender, produzir, gerar renda e descobrir que uma nova habilidade pode abrir novos caminhos", destaca a instituição, que também aceita doações de insumos para a manutenção e expansão das vagas oferecidas à comunidade.

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