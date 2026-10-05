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Instituto Vizinhos Solidários oferece oficinas gratuitas de crochê e bordado no Recife

Projeto capacita mulheres no Pina com fornecimento total de materiais, aulas práticas e repasse integral da renda obtida na venda das peças

Por Bianca Tavares Publicado em 05/10/2026 às 18:00
Instituto Vizinhos Solidários oferece cursos gratuitos de Crochê e Bordado e transforma aprendizado em oportunidade de renda
Instituto Vizinhos Solidários oferece cursos gratuitos de Crochê e Bordado e transforma aprendizado em oportunidade de renda - Divulgação

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O Instituto Vizinhos Solidários promove oficinas gratuitas de crochê e bordado voltadas para mulheres na comunidade do Pina, na Zona Sul do Recife. Com turmas reduzidas, a iniciativa busca unir aprendizado artesanal e geração de renda, permitindo que as participantes comercializem os itens produzidos durante as aulas.

As atividades ocorrem semanalmente na sede da instituição, situada na Rua Pereira da Costa, 211. A programação das quartas-feiras divide-se entre o curso de bordado, ministrado pela professora Liege das 14h às 15h30, e as aulas de crochê, conduzidas pela professora Rosângela das 15h30 às 17h. Cada turma conta com um número restrito de seis a dez participantes para assegurar um acompanhamento próximo do processo criativo.

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Apoio financeiro e autonomia

Todo o suporte material necessário para as produções, incluindo linhas, agulhas e tecidos, é disponibilizado sem custos pelo instituto. Ao final da capacitação, as alunas recebem um certificado e um kit completo para continuidade das atividades.

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O diferencial do projeto reside na comercialização dos artigos confeccionados pelas alunas no bazar da instituição. Todo o valor arrecadado com as vendas é integralmente repassado às produtoras, funcionando como ferramenta de incentivo à independência financeira e ao complemento do orçamento doméstico.

"Mais do que ensinar uma técnica, queremos criar oportunidades. É uma forma de aprender, produzir, gerar renda e descobrir que uma nova habilidade pode abrir novos caminhos", destaca a instituição, que também aceita doações de insumos para a manutenção e expansão das vagas oferecidas à comunidade.

Serviço

  • Cursos gratuitos de Crochê e Bordado
  • Quando: Quartas-feiras (Bordado das 14h às 15h30; Crochê das 15h30 às 17h)
  • Onde: Instituto Vizinhos Solidários - Rua Pereira da Costa, 211, Pina, Recife
  • Inscrições: Gratuitas, pelo telefone (81) 3104-9369 (segunda a sexta-feira, das 8h às 1

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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