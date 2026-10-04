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Tarsila, a Brasileira: Cláudia Raia vive Tarsila do Amaral em musical no Recife

Do encontro com os modernistas à criação do Abaporu, o espetáculo revisita momentos decisivos da vida de Tarsila do Amaral, vivida por Cláudia Raia.

Por Myllena Wu Publicado em 04/10/2026 às 8:16 | Atualizado em 04/10/2026 às 8:58
Imagem do espetáculo "Tarsila: A Brasileira"
Imagem do espetáculo "Tarsila: A Brasileira" - Divulgaçãio/Paschoal Rodrigues

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Tarsila do Amaral não cabe apenas em uma moldura — e talvez seja justamente essa a principal força de “Tarsila, a Brasileira”.

O musical protagonizado e produzido por Cláudia Raia transforma a trajetória da artista modernista em uma narrativa que passa por criação, amor, perdas, crises e recomeços, sem separar a mulher da obra que ajudou a mudar a imagem do Brasil.

No Recife, a montagem ocupou o Teatro Guararapes entre 1º e 4 de outubro, em uma temporada que levou ao palco uma produção de grande elenco para revisitar uma personagem fundamental da cultura brasileira.

Na sessão acompanhada pelo Social1, o público encontrou uma casa cheia e uma montagem que aposta na força de sua protagonista para conduzir uma história que vai muito além do famoso Abaporu.

Como é o musical Tarsila, a Brasileira?

Uma vida em dois atos

A história começa em 1922, quando Tarsila retorna de Paris para São Paulo e se aproxima do grupo modernista formado também por Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia e Oswald de Andrade.

O romance com Oswald divide espaço com as transformações artísticas que desembocariam no Movimento Antropofágico e na criação do Abaporu.

Na segunda parte, no entanto, a narrativa muda de tom. A crise de 1929, a perda da fortuna, a separação de Oswald, a viagem à União Soviética e a fase social da pintura aparecem ao lado das perdas pessoais e de novas relações.

É nesse percurso que o espetáculo mostra uma Tarsila menos associada apenas às cores vibrantes e mais interessada nas contradições de uma vida em constante reinvenção.

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Cláudia Raia como Tarsila

Cláudia Raia sustenta o centro da montagem como atriz e também assina a produção. Ao lado dela, Jarbas Homem de Mello interpreta Oswald de Andrade, enquanto o elenco reúne 21 atores-cantores.

O resultado funciona especialmente quando deixa a personagem respirar para além da figura histórica.

Tarsila aparece como artista, mulher, companheira e alguém que precisou reconstruir a própria trajetória diversas vezes — uma perspectiva que ajuda a aproximar uma personalidade do início do século XX do público de hoje.

LEIA TAMBÉM: "Temos que valorizar nossa cultura": Claudia Raia estrela musical sobre Tarsila do Amaral 

Rennova Care apoia o espetáculo e cria coleção inspirada em Tarsila

Divulgação/Rennova®
Imagem da coleção inspirada em Tarsila do Amaral da Rennova Care - Divulgação/Rennova®

A relação entre o espetáculo e o universo da beleza também aparece fora do palco. Cláudia Raia é embaixadora da Rennova Care, que desenvolveu uma coleção limitada inspirada em Tarsila e na montagem.

  • A coleção transforma referências de obras da pintora em produtos de maquiagem: o Batom Semi Matte e Contorno Labial parte do Autorretrato, o Delineador Duo é inspirado em A Lua, e o kit completo recebe o nome de Abaporu.

Os produtos foram lançados em julho e têm embalagens inspiradas nas obras da artista. Mais do que uma associação comercial, a conexão faz sentido dentro da própria trajetória de Cláudia no projeto:

Ela interpreta Tarsila no palco e participa da criação do espetáculo, enquanto a parceria com a Rennova Care leva referências da personagem para outro território de expressão.

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O que esperar do musical estrelado por Cláudia Raia?

A temporada recifense aconteceu no Teatro Guararapes, com sessões de quinta a domingo e ingressos que partiam de R$ 50 na inteira, conforme o setor. A montagem tem 150 minutos de duração, com intervalo, e classificação indicativa de 10 anos.

  • Com texto e letras de Anna Toledo e José Possi Neto, que também assina a encenação e a direção de arte, o espetáculo tem direção musical de Guilherme Terra, coreografia de Alonso Barros, cenário de Renato Theobaldo, figurinos de Fábio Namatame e visagismo de Dicko Lorenzo.

Para quem conhece Tarsila pelas telas mais famosas, a montagem oferece justamente a oportunidade de olhar para a mulher por trás delas — e entender como suas experiências pessoais, seus encontros e as transformações do Brasil atravessaram a arte que deixou como legado.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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