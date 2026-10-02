Beleza na Web inaugura primeira loja no Nordeste, no Recife
A chegada da Beleza na Web ao Recife marca a estreia da marca no Nordeste. Unidade no Shopping Recife reúne marcas de luxo e novidades do mercado.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Beleza na Web inaugurou sua primeira loja física no Nordeste, no Shopping Recife, na Zona Sul da capital pernambucana.
A unidade reúne mais de 70 marcas de beleza, com opções de perfumaria, maquiagem e skincare, incluindo grifes internacionais como CHANEL, Dior, Lancôme e Shiseido.
O espaço também conta com produtos de marcas asiáticas, perfumaria árabe e áreas destinadas à experimentação.
A chegada da empresa ao Recife amplia as opções para quem busca produtos de beleza e prefere conhecer fragrâncias, testar maquiagens ou receber orientações presencialmente antes de comprar.
A operação também marca a estreia da venda de perfumaria CHANEL na loja, ampliando a oferta de produtos de luxo na capital pernambucana.
Em entrevista ao Social1, Daniel Becker, diretor executivo da Beleza na Web, explicou que a escolha da cidade considerou a presença já estabelecida da empresa no mercado local e o relacionamento dos consumidores com a plataforma digital.
O que encontrar na nova loja da Beleza na Web no Recife?
A unidade reúne marcas de diferentes segmentos, desde produtos de cuidados pessoais até perfumaria de luxo. Entre os nomes disponíveis estão CHANEL, Dior, Lancôme, Shiseido, Truss e O.U.i Paris, além de marcas asiáticas e opções de perfumaria árabe.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Uma das novidades da operação é a organização dos perfumes árabes em um espaço dedicado. Segundo Becker, a categoria já fazia parte do portfólio da empresa, mas agora ganha uma área concentrada na loja.
As marcas asiáticas também recebem atenção especial, com um espaço reservado para ampliar a oferta desses produtos. A loja conta ainda com áreas para experimentação e atendimento especializado, além de um espaço para personalização de presentes.
LEIA TAMBÉM: K-beauty: como adaptar a rotina de skincare coreana ao clima brasileiro?
Loja física complementa compras pela internet
A abertura da unidade faz parte da estratégia da Beleza na Web de integrar os canais físico e digital. Na prática, a proposta é permitir que o consumidor conheça os produtos presencialmente e escolha onde prefere concluir a compra.
“Existem algumas categorias em que a experimentação é muito importante. O online pode servir até mais como uma reposição, enquanto a loja funciona como um espaço de experimentação, especialmente para novidades, perfumaria e maquiagem”, explica Daniel Becker.
O executivo acrescenta que a intenção é permitir que o cliente teste um produto na loja e, posteriormente, faça a reposição pela internet. A dinâmica também atende quem prefere pesquisar e comprar presencialmente.
Recife foi escolhida para estreia no Nordeste
A capital pernambucana foi escolhida para receber a primeira unidade da Beleza na Web na região. De acordo com Becker, a relação do Grupo Boticário com Recife e a presença da marca no comércio eletrônico contribuíram para a decisão.
“Já era um mercado que a gente conhecia e onde temos uma boa penetração no online. Então, quisemos complementar a experiência do consumidor com uma loja física também”, afirma.
O Nordeste registrou crescimento de 3% na participação da base total de clientes da Beleza na Web e avanço de 7% na participação entre os novos compradores, na comparação anual informada pela empresa.
Sobre a possibilidade de novas unidades na região, Becker afirma que a companhia acompanha oportunidades, mas ainda não há cidades ou datas confirmadas.
“O objetivo é que o Nordeste seja uma região cada vez mais importante para a BLZ. Já enxergamos isso no online e queremos consolidar essa presença em lojas físicas também”, diz.
Serviço: onde fica a loja da Beleza na Web no Recife?
- Local: Shopping Recife
- Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife (PE)
Durante a inauguração, a marca anunciou uma ação promocional que oferece um boné exclusivo nas compras acima de R$ 499. A disponibilidade e as condições da promoção devem ser consultadas diretamente com a loja.