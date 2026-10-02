fechar
Agenda | Notícia

Beleza na Web inaugura primeira loja no Nordeste, no Recife

A chegada da Beleza na Web ao Recife marca a estreia da marca no Nordeste. Unidade no Shopping Recife reúne marcas de luxo e novidades do mercado.

Por Myllena Wu Publicado em 02/10/2026 às 13:30
Imagem da nova loja da Beleza na Web, primeira do Nordeste, no Shopping Recife
Imagem da nova loja da Beleza na Web, primeira do Nordeste, no Shopping Recife - Divulgação/Beleza na Web

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Beleza na Web inaugurou sua primeira loja física no Nordeste, no Shopping Recife, na Zona Sul da capital pernambucana.

A unidade reúne mais de 70 marcas de beleza, com opções de perfumaria, maquiagem e skincare, incluindo grifes internacionais como CHANEL, Dior, Lancôme e Shiseido.

O espaço também conta com produtos de marcas asiáticas, perfumaria árabe e áreas destinadas à experimentação.

A chegada da empresa ao Recife amplia as opções para quem busca produtos de beleza e prefere conhecer fragrâncias, testar maquiagens ou receber orientações presencialmente antes de comprar.

A operação também marca a estreia da venda de perfumaria CHANEL na loja, ampliando a oferta de produtos de luxo na capital pernambucana.

Em entrevista ao Social1, Daniel Becker, diretor executivo da Beleza na Web, explicou que a escolha da cidade considerou a presença já estabelecida da empresa no mercado local e o relacionamento dos consumidores com a plataforma digital.

Leia Também

O que encontrar na nova loja da Beleza na Web no Recife?

A unidade reúne marcas de diferentes segmentos, desde produtos de cuidados pessoais até perfumaria de luxo. Entre os nomes disponíveis estão CHANEL, Dior, Lancôme, Shiseido, Truss e O.U.i Paris, além de marcas asiáticas e opções de perfumaria árabe.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Uma das novidades da operação é a organização dos perfumes árabes em um espaço dedicado. Segundo Becker, a categoria já fazia parte do portfólio da empresa, mas agora ganha uma área concentrada na loja.

As marcas asiáticas também recebem atenção especial, com um espaço reservado para ampliar a oferta desses produtos. A loja conta ainda com áreas para experimentação e atendimento especializado, além de um espaço para personalização de presentes.

LEIA TAMBÉM: K-beauty: como adaptar a rotina de skincare coreana ao clima brasileiro?

Loja física complementa compras pela internet

A abertura da unidade faz parte da estratégia da Beleza na Web de integrar os canais físico e digital. Na prática, a proposta é permitir que o consumidor conheça os produtos presencialmente e escolha onde prefere concluir a compra.

“Existem algumas categorias em que a experimentação é muito importante. O online pode servir até mais como uma reposição, enquanto a loja funciona como um espaço de experimentação, especialmente para novidades, perfumaria e maquiagem”, explica Daniel Becker.

O executivo acrescenta que a intenção é permitir que o cliente teste um produto na loja e, posteriormente, faça a reposição pela internet. A dinâmica também atende quem prefere pesquisar e comprar presencialmente.

Recife foi escolhida para estreia no Nordeste

Divulgação/Beleza na Web
Imagem: Interior da primeira loja física do Nordeste da Beleza na Web em Recife - Divulgação/Beleza na Web

A capital pernambucana foi escolhida para receber a primeira unidade da Beleza na Web na região. De acordo com Becker, a relação do Grupo Boticário com Recife e a presença da marca no comércio eletrônico contribuíram para a decisão.

“Já era um mercado que a gente conhecia e onde temos uma boa penetração no online. Então, quisemos complementar a experiência do consumidor com uma loja física também”, afirma.

O Nordeste registrou crescimento de 3% na participação da base total de clientes da Beleza na Web e avanço de 7% na participação entre os novos compradores, na comparação anual informada pela empresa.

Sobre a possibilidade de novas unidades na região, Becker afirma que a companhia acompanha oportunidades, mas ainda não há cidades ou datas confirmadas.

“O objetivo é que o Nordeste seja uma região cada vez mais importante para a BLZ. Já enxergamos isso no online e queremos consolidar essa presença em lojas físicas também”, diz.

Leia Também

Serviço: onde fica a loja da Beleza na Web no Recife?

  • Local: Shopping Recife
  • Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife (PE)

Durante a inauguração, a marca anunciou uma ação promocional que oferece um boné exclusivo nas compras acima de R$ 499. A disponibilidade e as condições da promoção devem ser consultadas diretamente com a loja.

Leia também

Avon Por Elas: nova marca destina 100% dos lucros a causas femininas
AVON

Avon Por Elas: nova marca destina 100% dos lucros a causas femininas

Dia do Café: 10 produtos de beleza inspirados na bebida por O Boticário
O BOTICÁRIO

Dia do Café: 10 produtos de beleza inspirados na bebida por O Boticário

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu