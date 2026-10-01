Shows gratuitos no Dia do Idoso em Jaboatão dos Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O The Garden Open Mall, no Grande Recife, realiza uma edição especial do Garden Retrô neste sábado (3), com shows e arrecadação de alimentos.

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The Garden Open Mall recebe neste sábado (3) uma edição especial do projeto Garden Retrô em alusão ao Dia Internacional do Idoso.

A programação gratuita reúne apresentações musicais, dança e ações solidárias na praça de eventos do centro de compras, localizado em Piedade, no município de Jaboatão dos Guararapes.

Programação musical e homenagens



As atividades começam a partir das 16h30 com o show do cantor Márcio Barboza, que apresenta um repertório focado em sucessos da Jovem Guarda e em clássicos do brega romântico. Na sequência, às 18h30, as Nenas Farias assumem o comando do Bailinho da Melhor Idade, transformando o espaço arborizado em um ponto de encontro para famílias, idosos e amigos.

Com quatro anos de existência, a iniciativa busca proporcionar momentos de lazer e fortalecer os laços afetivos por meio de entretenimento voltado para o público de melhor idade. A estrutura preparada para o evento conta com iluminação cênica na praça central do mall.

Serviço

