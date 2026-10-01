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Shows gratuitos no Dia do Idoso em Jaboatão dos Guararapes

O The Garden Open Mall, no Grande Recife, realiza uma edição especial do Garden Retrô neste sábado (3), com shows e arrecadação de alimentos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/10/2026 às 9:36
Nenas Farias
Nenas Farias - Maurício Barreto

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The Garden Open Mall recebe neste sábado (3) uma edição especial do projeto Garden Retrô em alusão ao Dia Internacional do Idoso.

A programação gratuita reúne apresentações musicais, dança e ações solidárias na praça de eventos do centro de compras, localizado em Piedade, no município de Jaboatão dos Guararapes.

Programação musical e homenagens

As atividades começam a partir das 16h30 com o show do cantor Márcio Barboza, que apresenta um repertório focado em sucessos da Jovem Guarda e em clássicos do brega romântico. Na sequência, às 18h30, as Nenas Farias assumem o comando do Bailinho da Melhor Idade, transformando o espaço arborizado em um ponto de encontro para famílias, idosos e amigos.

Com quatro anos de existência, a iniciativa busca proporcionar momentos de lazer e fortalecer os laços afetivos por meio de entretenimento voltado para o público de melhor idade. A estrutura preparada para o evento conta com iluminação cênica na praça central do mall.

Serviço

  • Evento: Garden Retrô - Especial Dia Internacional do Idoso
  • Data: Sábado, 3 de outubro de 2026
  • Horário: A partir das 16h30
  • Local: The Garden Open Mall (Av. Bernardo Vieira de Melo, 209, Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE)
  • Entrada: Gratuita (com sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível para famílias em situação de vulnerabilidade social)

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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