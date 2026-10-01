Shopping Recife celebra um ano do Parque Gourmet com programação especial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O espaço recebeu mais de 1 milhão de visitantes em seus primeiros 12 meses de funcionamento e prepara programação especial para comemorar aniversário

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Parque Gourmet do Shopping Recife, primeira entrega do Projeto Masterplan, celebra seu primeiro aniversário neste mês de outubro e reforça sua consolidação como um dos grandes destinos gastronômicos da capital. Ao longo deste um ano, o espaço recebeu mais de 1 milhão de visitantes, movimentou cerca de R$ 75 milhões e gerou aproximadamente 400 empregos diretos.

Também fizeram parte do projeto cursos de qualificação promovidos pelo Instituto Shopping Recife (ISR) para mais de 100 moradores da comunidade de Entra Apulso, visando formação de mão de obra qualificada local.

Com a inauguração do Teresita e, em breve, do Adega Gourmet, o Parque passa a integrar dez restaurantes, entre marcas exclusiva de Pernambuco e casas comandadas por chefs reconhecidos nacionalmente, reunindo diferentes variedades de gastronomia em um único ambiente.

"O primeiro ano do Parque Gourmet representa muito para o Shopping Recife. O número expressivo de visitantes nesse período mostra a resposta do público a uma proposta que amplia as possibilidades de estar no mall e reforça a gastronomia como um importante ponto de encontro. Mais do que celebrar uma entrega, o Shopping Recife segue projetando experiências únicas capazes de acompanhar as transformações e os novos desejos dos nossos clientes", destaca Juliana Vilaça, gerente de Marketing do Shopping Recife.

Juliana Vilaça, gerente de marketing do Shopping Recife - Júnior Souza/JC Imagem

Programação do Parque Gourmet em outubro

03/10 | Faenda Churrascada no ChurrasCarva Shopping Recife

A 8ª edição do ChurrasCarva Shopping Recife terá a participação da Fazenda Churrascada, levando ao evento a tradição do churrasco e a autenticidade autoral do seu sabor.

08/10 | Chegada da Adega Gourmet

A Adega Gourmet se junta aos restaurantes do Parque Gourmet, ampliando possibilidades para quem está em busca de vinhos e cozinha contemporânea internacional. A casa conta com um portfólio de mais de 300 rótulos e experiências de harmonização com menu confiance.

08/10 | Encontro de Chefs Sushi Yoshi

André Saburó, chef do Sushi Yoshi, operação do Parque Gourmet do Shopping Recife - Júnior Souza/JC Imagem

No projeto Encontro de Chefs, André Saburó recebe Adriano Kanashiro, do Kureji (SP), e Raphael Despirite, do Fechado para Jantar (SP), para uma experiência gastronômica pop-up exclusiva.

10 a 12/10 | Dia das Crianças - Novo Quintal

No fim de semana do Dia das Crianças, a área externa do Parque Gourmet será ocupada pelo Novo Quintal, com experiências artísticas, motoras e sensoriais para crianças.

15/10 | Quinta do Vinho para Elas

Uma edição especial da Quinta do Vinho será dedicada ao público feminino, com uma experiência de apreciação da bebida e convivência no restaurante Teresita. O menu harmonizado será assinado pela chef Taci Teti.

24 a 25/10 | Mercado no Parque

Terra, empreendimento do grupo AR, localizado no Parque Gourmet do Shopping Recife - Júnior Souza/JC Imagem

O Parque Gourmet recebe uma edição especial do Mercado no Parque, trazendo uma curadoria de arte popular, vinil, antiguidades e arte contemporânea e operações de gastronomia do mix. Entre os destaques estão o preparo de uma paella com Taci Teti (Teresina Cocina Española), estações de drinks do Terra e uma seleção de vinhos da Adega Gourmet. A programação ainda inclui música ao vivo.

30/10 | 1 ano do Parque Gourmet

No primeiro aniversário, o Shopping Recife celebra os sabores e as histórias do espaço com o lançamento do Guia Digital Parque Gourmet, com uma curadoria de destaques das operações, e com a apresentação do selo "O Mais Pedido do Ano", que identifica os pratos mais populares do público em cada restaurante.

A programação reforça a proposta do Parque de se conectar à cidade e oferecer novas experiências de entretenimento, bem-estar e gastronomia ao público pernambucano. O espaço faz parte de uma transformação mais ampla do Shopping Recife, que tem como objetivo ampliar sua atuação para além da relação de compra.

Novas operações no Shopping Recife

Ao longo do segundo semestre de 2026, 16 novas operações chegam ao empreendimento, quatro delas inéditas em Pernambuco: a marca de moda feminina Twenty Four Seven, a expansão do universo Farm com a Farm ETC, a loja de perfumaria e cosméticos Beleza na Web e os produtos de cuidados com a pele e maquiagem Care. Também se juntam ao mix Boss, Hausport, Greenmix, Tea Shop, MAC e Phebo.