Recife recebe cúpula de negócios e inovação focada no futuro da experiência do cliente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Executivos de grandes marcas nacionais debatem os impactos da inteligência artificial nas relações corporativas durante a 13ª edição do evento.

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Recife se prepara para receber a 13ª edição do CSX Week Presencial nos dias 21 e 22 de outubro. Com o tema "O Ponto X na Era da Inteligência", o encontro reúne CEOs, especialistas e tomadores de decisão para debater os rumos do atendimento, da liderança e das relações corporativas em um cenário cada vez mais influenciado pela inteligência artificial.

A programação começa no dia 21 de outubro no Instituto Ricardo Brennand, conhecido como Castelo de Brennand. Na data, lideranças de empresas como Solar Coca-Cola, Smiles, Selfit, Nissan e 99 participam de palestras, painéis e da cerimônia do CSX Awards 2026, premiação voltada a reconhecer iniciativas de destaque na área de sucesso do cliente.

Conexões e inovação no Porto Digital



No dia 22 de outubro, a programação migra para o Moinho Recife Business & Life, localizado no Porto Digital. O espaço sedia o Business Day, um dia de atividades voltado a participantes da categoria Diamond.

A agenda do segundo dia foca na aproximação entre executivos por meio de networking, conexões com o ecossistema local de inovação e rodadas de negócios. O evento busca aprofundar discussões práticas sobre estratégia, processos e o papel humano diante das novas tecnologias.

Criado por Camila Barbalho e Erick Franklin, o CSX Week consolida o Nordeste no circuito de grandes encontros de negócios, reunindo marcas e profissionais para debater tendências de mercado.

Serviço

