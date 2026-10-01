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Agenda | Notícia

Recife recebe cúpula de negócios e inovação focada no futuro da experiência do cliente

Executivos de grandes marcas nacionais debatem os impactos da inteligência artificial nas relações corporativas durante a 13ª edição do evento.

Por Bianca Tavares Publicado em 01/10/2026 às 15:47
Evento CSX Week - Instituti Brennand
Evento CSX Week - Instituti Brennand - Divulgação

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Recife se prepara para receber a 13ª edição do CSX Week Presencial nos dias 21 e 22 de outubro. Com o tema "O Ponto X na Era da Inteligência", o encontro reúne CEOs, especialistas e tomadores de decisão para debater os rumos do atendimento, da liderança e das relações corporativas em um cenário cada vez mais influenciado pela inteligência artificial.

A programação começa no dia 21 de outubro no Instituto Ricardo Brennand, conhecido como Castelo de Brennand. Na data, lideranças de empresas como Solar Coca-Cola, Smiles, Selfit, Nissan e 99 participam de palestras, painéis e da cerimônia do CSX Awards 2026, premiação voltada a reconhecer iniciativas de destaque na área de sucesso do cliente.

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Conexões e inovação no Porto Digital

No dia 22 de outubro, a programação migra para o Moinho Recife Business & Life, localizado no Porto Digital. O espaço sedia o Business Day, um dia de atividades voltado a participantes da categoria Diamond.

A agenda do segundo dia foca na aproximação entre executivos por meio de networking, conexões com o ecossistema local de inovação e rodadas de negócios. O evento busca aprofundar discussões práticas sobre estratégia, processos e o papel humano diante das novas tecnologias.

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Criado por Camila Barbalho e Erick Franklin, o CSX Week consolida o Nordeste no circuito de grandes encontros de negócios, reunindo marcas e profissionais para debater tendências de mercado.

Serviço

  • CSX Week Presencial 2026
  • Datas: 21 e 22 de outubro de 2026
  • Local (21/10): Instituto Ricardo Brennand (Castelo de Brennand) — das 9h às 19h
  • Local (22/10): Moinho Recife Business & Life (Avenida Alfredo Lisboa, 810, Bairro do Recife, Recife – PE) — Acesso exclusivo Diamond

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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