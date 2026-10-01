Musical sobre os 40 anos de Os Paralamas do Sucesso estreia no Recife
Espetáculo que celebra a trajetória e a amizade dos integrantes da banda cumpre temporada no Teatro Luiz Mendonça entre os dias 1º e 3 de outubro.
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Recife recebe, de 1º a 3 de outubro, o espetáculo “VITAL – O Musical dos Paralamas”, montagem que celebra os 40 anos de uma das bandas mais emblemáticas do rock nacional. O espetáculo será apresentado no Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, após passar por capitais como Rio de Janeiro e São Paulo e por uma turnê em 14 cidades brasileiras. As apresentações ocorrem na quinta e na sexta-feira, às 20h, e no sábado, em sessões às 17h e às 20h.
Com direção artística de Pedro Brício, texto de Patrícia Andrade e direção musical de Daniel Rocha, a obra tem a amizade como eixo central. A narrativa acompanha a trajetória de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone desde a juventude até a consolidação do grupo, incluindo a participação essencial do empresário José Fortes, apontado como o quarto integrante dos bastidores.
Trilha sonora e bastidores da criação
A trilha sonora reúne mais de 30 sucessos que marcaram gerações, como “Vital e sua moto”, “Alagados” e “Lanterna dos afogados”. As canções pontuam as lembranças e as transformações na carreira dos músicos ao longo de quatro décadas.
Idealizado pelo produtor Gustavo Nunes, da Turbilhão de Ideias, e por Marcelo Pires, escritor e diretor da Ideia da Silva, o projeto conta com o aval direto dos próprios músicos. “Esta é uma história sobre amizade, sobre a longevidade de uma banda que começa quando os integrantes eram adolescentes e está aí até hoje. E também sobre memória, seja ela afetiva ou seletiva, que toca a cada um de diferentes formas. É um espetáculo essencialmente emocional”, explica a autora Patrícia Andrade.
O elenco principal é formado por Rodrigo Salva no papel de Herbert Vianna, Franco Kuster como João Barone e Arthur Berges como Bi Ribeiro. O grupo conta ainda com Nando Motta como alternante para o vocalista e Hamilton Dias na pele de José Fortes, além de outros nove artistas selecionados por meio de audições nacionais que reuniram mais de 600 candidatos.
Serviço
- “Vital – O Musical dos Paralamas”
- Quando: 1º, 2 e 3 de outubro. Quinta e sexta-feira, às 20h; sábado, às 17h e às 20h
- Onde: Teatro Luiz Mendonça (Avenida Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife)
- Ingressos: Disponíveis na bilheteria do teatro e pela plataforma INTI
- Duração: 1h50
- Classificação etária: 12 anos