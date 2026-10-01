Mostra Internacional de Cinema Queer do Recife retorna em 2026
Edição especial do evento traz produções nacionais e internacionais inéditas no Recife, além de exibições gratuitas e programação no Provinha Bar.
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A capital pernambucana recebe nos dias 1 e 2 de outubro uma edição especial da Mostra Internacional de Cinema Queer do Recife (MICQR 2026). Sediado no Cine Teatro do Parque, localizado no bairro da Boa Vista, o evento reúne produções inéditas no circuito comercial da cidade, com destaque para uma curadoria voltada ao cinema queer brasileiro e internacional.
A programação conta com exibições de longas-metragens e curtas, além de destaques para o especial de cinema queer argentino e a mostra dedicada à obra de Daniel Nolasco. Ao todo, a grade exibe seis longas, divididos entre produções nacionais e internacionais, e duas sessões dedicadas a curtas-metragens do Brasil, Espanha, Canadá e México.
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Segundo o organizador da MICQR, o cineasta pernambucano Everton Melo, o evento surgiu com o desejo de conectar o público do Grande Recife ao cinema queer internacional, além de promover um intercâmbio entre o Brasil e obras queer de relevância no circuito de festivais mundo afora.
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“Estamos trazendo obras de destaque em Berlinale, como Vento Seco do Nolasco, Almamula de Juan Torales; em Cannes, com Drunken Noodles de Lúcio, diretor do clássico Fim de Século, Mostra de SP, NYFF e muitos outros grandes festivais onde essas obras circularam. Quase todos os filmes da nossa programação nunca foram exibidos no Recife, em Pernambuco ou no Nordeste. É um privilégio poder trazer esses filmes para o festival”, comentou Everton.
Acesso e programação
As exibições de curtas-metragens, nacionais e internacionais, possuem entrada gratuita. Já os ingressos para os longas-metragens custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), com vendas antecipadas pela plataforma Shotgun.
A agenda cultural também inclui uma after-party oficial na quinta-feira (1), a partir das 22h, no Provinha Bar, localizado na Rua do Sossego. O evento contará com setlist do DJ Thomas Henry e entrada gratuita.
Serviço
- Evento: MICQR 2026 - Mostra Internacional de Cinema Queer do Recife
- Data: 1 e 2 de outubro de 2026
- Local: Cine Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81 - Boa Vista, Recife - PE)
- Ingressos: Curtas gratuitos; longas por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) na plataforma Shotgun