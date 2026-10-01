Mostra Internacional de Cinema Queer do Recife retorna em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Edição especial do evento traz produções nacionais e internacionais inéditas no Recife, além de exibições gratuitas e programação no Provinha Bar.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A capital pernambucana recebe nos dias 1 e 2 de outubro uma edição especial da Mostra Internacional de Cinema Queer do Recife (MICQR 2026). Sediado no Cine Teatro do Parque, localizado no bairro da Boa Vista, o evento reúne produções inéditas no circuito comercial da cidade, com destaque para uma curadoria voltada ao cinema queer brasileiro e internacional.

A programação conta com exibições de longas-metragens e curtas, além de destaques para o especial de cinema queer argentino e a mostra dedicada à obra de Daniel Nolasco. Ao todo, a grade exibe seis longas, divididos entre produções nacionais e internacionais, e duas sessões dedicadas a curtas-metragens do Brasil, Espanha, Canadá e México.

Segundo o organizador da MICQR, o cineasta pernambucano Everton Melo, o evento surgiu com o desejo de conectar o público do Grande Recife ao cinema queer internacional, além de promover um intercâmbio entre o Brasil e obras queer de relevância no circuito de festivais mundo afora.

“Estamos trazendo obras de destaque em Berlinale, como Vento Seco do Nolasco, Almamula de Juan Torales; em Cannes, com Drunken Noodles de Lúcio, diretor do clássico Fim de Século, Mostra de SP, NYFF e muitos outros grandes festivais onde essas obras circularam. Quase todos os filmes da nossa programação nunca foram exibidos no Recife, em Pernambuco ou no Nordeste. É um privilégio poder trazer esses filmes para o festival”, comentou Everton.

Acesso e programação



As exibições de curtas-metragens, nacionais e internacionais, possuem entrada gratuita. Já os ingressos para os longas-metragens custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), com vendas antecipadas pela plataforma Shotgun.

A agenda cultural também inclui uma after-party oficial na quinta-feira (1), a partir das 22h, no Provinha Bar, localizado na Rua do Sossego. O evento contará com setlist do DJ Thomas Henry e entrada gratuita.

Serviço