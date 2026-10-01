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Limão com Mel grava primeiro DVD internacional em Orlando

Banda pernambucana desembarca nos Estados Unidos para registrar seu 14º DVD da carreira com participações especiais e grandes clássicos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/10/2026 às 15:11
Limão com Mel no Animal Kingdom
Limão com Mel no Animal Kingdom - Divulgação

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A banda Limão com Mel realiza no dia 4 de outubro a gravação de seu primeiro projeto audiovisual internacional. Intitulado "Limão com Mel Made in Brazil", o DVD será registrado no House of Blues, localizado no Disney Springs, em Orlando, na Flórida.

Os vocalistas Edson Lima e Adma Andrade já estão na cidade norte-americana para os preparativos finais da apresentação. Nos dias que antecedem o show, os artistas aproveitaram para visitar atrações locais, como o parque Animal Kingdom, integrante do complesso Walt Disney World.

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Repertório e participações especiais

O projeto marca o 14º DVD da trajetória da banda pernambucana e tem como proposta levar os maiores clássicos do grupo para o público no exterior, com foco especial nos brasileiros residentes em Orlando que acompanham a carreira dos artistas.

Para a gravação em solo internacional, o show contará com participações convidadas de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, nomes que integram o projeto Dominguinho. A apresentação no House of Blues simboliza uma nova fase na história do grupo, expandindo sua presença para o território americano.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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