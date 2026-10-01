José Patrício retorna a individuais no Recife com mostra na Amparo 60

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A exposição inédita reúne doze obras que atravessam os últimos cinco anos da produção do artista pernambucano com curadoria de Diego Matos.

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O artista plástico José Patrício está de volta às exibições individuais de grande porte no Recife. A partir desta sexta-feira (9), a Galeria Amparo 60 abre as portas para A dança matemática das cores, nova exposição que reúne 12 trabalhos inéditos produzidos ao longo dos últimos cinco anos. Com curadoria assinada por Diego Matos, a mostra marca o reencontro do público pernambucano com a produção do artista em uma individual na capital desde 2017.

A exposição ocupa o espaço da galeria com peças que mantêm o diálogo com as marcas registradas de sua trajetória, articulando elementos cotidianos e lógicos através de composições abstrato-geométricas.

Obras inéditas e diálogo com o cinetismo



O conjunto apresentado em Recife divide-se entre criações que utilizam botões — dialogando com séries conhecidas como Espirais cromáticas e Progressões cinéticas, além do grupo inédito Interações espaciais — e peças únicas estruturadas a partir de quebra-cabeças. Nomes como Espirais tonais, Circuitos tonais e Formas em sequência numérica tonal integram o recorte da mostra.

“Várias obras apresentam um viés cinético, aspecto que vem sendo abordado por mim ao longo da minha carreira. O meu trabalho lida com a ocupação de espaços e esta tem sido a minha principal referência ao criar novas obras. Em várias séries existe uma estrutura imutável, um grid, que serve de base para novas configurações abstrato geométricas, que se mostram sempre únicas na sua aparência”, comenta o artista.

Para Diego Matos, a produção carrega uma forte consciência territorial e conceitual ligada a Pernambuco. O curador aponta que o artista reaproveita objetos de apelo popular e descarte, transformando-os por meio de operações matemáticas e racionais de composição.

A relação entre dança e matemática nomeia a mostra sem sugerir oposição. “A dança, apesar da aparência de fluidez, embute um raciocínio, um domínio às vezes até projetual. E a matemática, sempre vista como algo mais rígido, mantém sua solidez, mas pode ser extremamente lúdica", pontua o curador.

Expografia e poética do infinito



Dividida em dois núcleos principais, a expografia separa as sequências ordenadas de escalas tonais monocromáticas daqueles arranjos que remetem a organizações de caráter caótico, evocando dinâmicas da natureza e do cosmos.

“A espiral, um movimento que está presente em grande parte da minha produção, atua como um eixo para a estruturação das obras. Atualmente há um movimento no desenvolvimento do processo criativo que insere nas composições uma distribuição dos elementos de modo a criar campos cromáticos que escapam ao movimento espiralar. Esta é uma tendência que está aos poucos se afirmando”, detalha Patrício.

A galerista Lúcia Costa Santos destaca a relevância de abrigar a individual durante o circuito cultural da ArtPE 2026. “Patrício é um artista cuja trajetória é consolidada nacional e internacionalmente, para nós é sempre especial receber seus trabalhos em nosso espaço. Esta exposição, inclusive, vai estar em cartaz durante a realização da ArtPE 2026, quando todos os olhares do mundo das artes no Brasil vão estar voltados para o Recife. Temos certeza que será muito importante estar com essa exposição, com trabalhos inéditos desse grande artista neste período”, conclui.

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