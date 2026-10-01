Jão abre venda de ingressos para shows da turnê Memórias Póstumas e confirma passagem por Recife

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Cantor inicia a venda geral de bilhetes para sua nova série de apresentações pelo país, que inclui data marcada para novembro na capital pernambucana

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O cantor Jão iniciou nesta quarta-feira (1) a venda geral de ingressos para a sua nova turnê, intitulada Memórias Póstumas. A série de apresentações passará por capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Recife, onde o artista se apresenta no dia 28 de novembro, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães.

O projeto surge após um período de reflexão e reestruturação pessoal e de carreira do artista, marcado pelo falecimento de seu pai e principal inspiração para seu quinto álbum de estúdio. "Tive um ano estranho e fazer esse disco foi como contar tudo para vocês, enquanto não estavam lá. Estou muito feliz por estar de volta", declarou o cantor em nota recente de anúncio de seu retorno. Em outra ocasião sobre o ritmo do processo, acrescentou: "Estou tomando meu tempo. Estou movendo meus pauzinhos da minha maneira".

Estrutura e datas da nova turnê



Sucessor de SUPER, lançado em 2023, o disco Memórias Póstumas traz uma sonoridade mais íntima e delicada. A nova turnê contará com uma superprodução visual e cenográfica concebida para traduzir a estética do trabalho. Em São Paulo, o espetáculo contará com um palco 360 graus montado no centro do estádio, atendendo a um desejo antigo do cantor.

Além da passagem por Pernambuco, a agenda de shows inclui apresentações na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (31 de outubro); no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte (21 de novembro); no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (12 de dezembro); e na capital paulista, no dia 27 de março de 2027.

Serviço: Jão em Recife

