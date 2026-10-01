Igreja em Piedade recebe espetáculo infantil "Deus é Tão Bom 2"
Apresentação gratuita do projeto 3 Palavrinhas abre o Mês das Crianças neste sábado (3) com foco em inclusão, acessibilidade e valores cristãos.
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A Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada em Piedade, realiza neste sábado (3), às 16h, o espetáculo "Deus é Tão Bom 2", do projeto infantil cristão 3 Palavrinhas. A iniciativa marca o início das comemorações do Mês das Crianças na comunidade religiosa. Embora a entrada seja gratuita, as vagas presenciais já estão esgotadas.
A estrutura do evento foi planejada para receber famílias e crianças atípicas, oferecendo suporte para garantir conforto e segurança ao público durante a apresentação. O projeto Tenda da Alegria também participa da programação com a apresentação dos Quadradinhos.
A iniciativa integra o trabalho de inclusão desenvolvido pela instituição por meio da Igreja da Criança, que busca transmitir valores como respeito, amizade, solidariedade e fé. Durante o espetáculo, os personagens Sarah, Davi e Miguel conhecem Dedé, um amigo surdo, abordando a importância do respeito às diferenças e o uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Música e mensagem de fé
Com repertório voltado para o público infantil, o show reúne coreografias, interação e faixas conhecidas do projeto, como “Rei Davi”, “A Formiguinha” e “Samuel”. Com mais de dez anos de trajetória, o 3 Palavrinhas consolidou-se como um dos principais nomes da música infantil cristã no país.
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“Queremos que cada criança conheça o amor de Jesus e tenha a oportunidade de ouvir a Palavra de Deus de uma forma alegre, simples e acolhedora. Esse momento vai além da diversão: é uma oportunidade de semear a fé no coração dos pequeninos e mostrar que todos têm lugar na casa de Deus”, destaca a Pra. Flávia Santos.
Serviço:
- “Deus é Tão Bom 2” — 3 Palavrinhas
- Data: Sábado, 3 de outubro
- Horário: 16h
- Local: Igreja do Evangelho Quadrangular — Piedade (PE)
- Entrada: Gratuita