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Agenda | Notícia

Festival das Crianças tem atrações gratuitas neste mês de outubro

Programação especial de Dia das Crianças reúne contação de histórias, recreação infantil e shows ao longo de cinco dias na praça de alimentação.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/10/2026 às 9:39
LUDI CANTO
LUDI CANTO - Divulgação

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O mês de outubro começa em clima de comemoração para os pequenos na Zona da Mata norte de Pernambuco. O Shopping Carpina preparou uma agenda especial e gratuita voltada para o público infantil, que acontece em finais de semana selecionados e no feriado de 12 de outubro. As apresentações e atividades ocorrem sempre a partir das 15h, com polo principal na praça de alimentação do centro de compras.

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A programação foi estruturada para abranger diferentes formatos de entretenimento, reunindo música, teatro e interatividade. Entre os atrativos confirmados estão a experiência temática do Mundo dos Dinossauros, conduzida pelas Meso Produções, além de sessões de contação de histórias com Ilana Ventura. O público infantil também poderá participar de atividades de recreação com a Turma da Kiki, que inclui serviços de pintura facial e interações diretas com personagens inspirados em super-heróis.

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Encerramento e eventos geek

O ponto alto da agenda comemorativa acontece no dia 12 de outubro, data oficial do feriado. Para encerrar o festival, a área externa do centro de compras recebe um show especial da banda Ludi Canto, voltado para reunir as famílias em torno de um repertório lúdico e festivo.

As atividades culturais no espaço continuam após a semana festiva. No dia 17 de outubro, a agenda do mês amplia o escopo de entretenimento com a realização do Wizard Geek Children Day, evento voltado para integrar o público infantojuvenil adepto da cultura pop e geek por meio de atividades temáticas.

Serviço

  • Evento: Festival das Crianças do Shopping Carpina
  • Datas: 3, 4, 10, 11 e 12 de outubro de 2026 (com continuação em 17 de outubro)
  • Horário: A partir das 15h
  • Local: Shopping Carpina (Praça de alimentação e área externa)
  • Entrada: Gratuita

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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