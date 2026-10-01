Festival das Crianças tem atrações gratuitas neste mês de outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Programação especial de Dia das Crianças reúne contação de histórias, recreação infantil e shows ao longo de cinco dias na praça de alimentação.

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O mês de outubro começa em clima de comemoração para os pequenos na Zona da Mata norte de Pernambuco. O Shopping Carpina preparou uma agenda especial e gratuita voltada para o público infantil, que acontece em finais de semana selecionados e no feriado de 12 de outubro. As apresentações e atividades ocorrem sempre a partir das 15h, com polo principal na praça de alimentação do centro de compras.

A programação foi estruturada para abranger diferentes formatos de entretenimento, reunindo música, teatro e interatividade. Entre os atrativos confirmados estão a experiência temática do Mundo dos Dinossauros, conduzida pelas Meso Produções, além de sessões de contação de histórias com Ilana Ventura. O público infantil também poderá participar de atividades de recreação com a Turma da Kiki, que inclui serviços de pintura facial e interações diretas com personagens inspirados em super-heróis.

Encerramento e eventos geek



O ponto alto da agenda comemorativa acontece no dia 12 de outubro, data oficial do feriado. Para encerrar o festival, a área externa do centro de compras recebe um show especial da banda Ludi Canto, voltado para reunir as famílias em torno de um repertório lúdico e festivo.

As atividades culturais no espaço continuam após a semana festiva. No dia 17 de outubro, a agenda do mês amplia o escopo de entretenimento com a realização do Wizard Geek Children Day, evento voltado para integrar o público infantojuvenil adepto da cultura pop e geek por meio de atividades temáticas.

Serviço

