Carvalheira na Ladeira divulga line-up completo para o Carnaval 2027 em Olinda
Festival carnavalesco em Pernambuco confirma atrações de peso nacionais e internacionais para a edição de 2027 e detalha regras de pré-venda.
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O festival Carvalheira na Ladeira divulgou oficialmente a programação completa de sua próxima edição, marcada para acontecer entre os dias 6 e 9 de fevereiro de 2027, em Olinda.
A grade de atrações reúne nomes de destaque da música nacional e internacional, abrangendo gêneros que vão do pop e eletrônico ao pagode, sertanejo, forró, axé e funk.
Entre os principais destaques internacionais confirmados na programação estão os DJs Armin van Buuren e Fisher.
Já o cenário musical brasileiro será representado por artistas como Anitta, Nattan, Xand Avião, Vintage Culture, Jorge & Mateus, João Gomes, Menos é Mais, Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Thiaguinho, Léo Santana, Alceu Valença, Simone Mendes, Zé Vaqueiro e Dennis.
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Programação e benefícios na pré-venda
Em paralelo ao anúncio do line-up, o evento iniciou uma fase de comercialização antecipada voltada para clientes de instituições financeiras parceiras.
Durante as primeiras 48 horas da etapa promocional, os compradores puderam adquirir ingressos avulsos ou pacotes com desconto de 10% sobre o valor base.
A condição especial contemplou titulares de cartões de crédito elegíveis das marcas envolvidas, com limite estipulado de dois bilhetes por CPF e facilidades de parcelamento para os pagamentos realizados antes do encerramento do prazo promocional.
Serviço
- Evento: Carvalheira na Ladeira 2027
- Data: 6 a 9 de fevereiro de 2027
- Local: Olinda, Pernambuco
- Ingressos: Vendas pela plataforma Sympla