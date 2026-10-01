Carvalheira na Ladeira 2027 anuncia Sean Paul no Carnaval
Festival em Olinda divulga grade com atrações nacionais e internacionais para a folia e confirma o cantor jamaicano no primeiro dia de festa.
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O Carvalheira na Ladeira iniciou nesta quinta-feira (1) as vendas gerais de ingressos para sua edição de 2027, que será realizada de 6 a 9 de fevereiro, durante o Carnaval, em Olinda. A principal atração internacional confirmada para a abertura do evento é o cantor e rapper jamaicano Sean Paul, que se apresenta no Sábado de Zé Pereira, no dia 6 de fevereiro.
O artista retorna ao Brasil após realizar um show em São Paulo em 2025, que marcou seu retorno aos palcos do país após mais de duas décadas. Conhecido mundialmente por popularizar o dancehall com sucessos como Get Busy, Temperature e Gimme the Light, Sean Paul possui em sua trajetória parcerias com nomes como Beyoncé, Sia e Dua Lipa, além de ter vencido o Grammy de Melhor Álbum de Reggae em 2004 pelo disco Dutty Rock.
Grade de atrações do festival
Além do cantor jamaicano, a programação do evento reúne outros nomes internacionais, como o DJ e produtor holandês Armin van Buuren e o DJ australiano Fisher. A grade nacional conta com apresentações de Anitta, Nattan, Xand Avião, Vintage Culture, Jorge & Mateus, João Gomes, Menos é Mais, Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Thiaguinho, Léo Santana, Alceu Valença, Simone Mendes, Zé Vaqueiro e Dennis.
As entradas para o festival podem ser adquiridas na modalidade de ingressos avulsos ou em pacotes para os quatro dias de programação. Clientes dos cartões de crédito Bradesco, next, Bradescard e Digio contam com 10% de desconto e facilidades de pagamento, com parcelamento em até 3x sem juros até dezembro de 2026 e em até 2x sem juros ao longo de 2027. A promoção é restrita a pessoas físicas, com limite de dois ingressos ou pacotes por CPF, excluindo cartões corporativos.
Serviço
Carvalheira na Ladeira 2027
Data: 6 a 9 de fevereiro de 2027
Local: Olinda, Pernambuco
Ingressos: Disponíveis na plataforma Sympla