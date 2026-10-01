Brechó sustentável aposta em moda circular e impacto social na Boa Vista

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Loja Humana inaugura nesta quinta-feira (1º) no Recife com mais de 7 mil peças a preços acessíveis e proposta voltada ao consumo consciente.

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O Recife passa a integrar a rede internacional de lojas de segunda mão da Humana nesta quinta-feira (1º). A Loja Humana Recife abre ao público a partir das 9h, na Rua do Hospício, no bairro da Boa Vista, trazendo uma proposta que conecta a reutilização de roupas, o consumo consciente e o impacto social na capital pernambucana.

A nova unidade é a segunda capital do país a receber uma operação física da marca, após a abertura em Salvador. O espaço de 250 metros quadrados conta com um acervo inicial superior a 7 mil itens, distribuídos em mais de 60 araras que contemplam vestuário feminino, masculino, infantil, moda plus size, artigos esportivos, calçados, bolsas, acessórios e brinquedos.

Cadeia de reutilização e preços acessíveis



Integrada ao projeto Repense Reuse da Humana Brasil, a loja recebe peças coletadas por meio de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) espalhados pela cidade. Todo o material passa por um Centro de Triagem localizado na Imbiribeira antes de chegar às araras do novo endereço na Boa Vista.

“A abertura da loja é também uma forma de mostrar ao consumidor o que acontece depois que uma roupa é colocada em um dos nossos pontos de coleta. Existe toda uma cadeia de trabalho, desde a coleta e a triagem até a preparação e a venda”, afirma Ivanir Matos, gerente geral do Repense Reuse.

Para incentivar a moda circular, o estabelecimento adota uma precificação baseada em um ciclo de três semanas, com valores que começam em até R$ 35 e podem cair progressivamente até a faixa de R$ 4 no final do período. Bolsas e calçados contam com tabelas específicas de preço.

“Queremos mostrar que comprar uma peça de segunda mão pode fazer parte do dia a dia. A pessoa encontra variedade, preços acessíveis e, ao mesmo tempo, participa de um modelo que prolonga a vida útil das roupas”, explica Ivanir.

Impacto social e geração de empregos



Além de promover a economia circular, a iniciativa movimenta o cenário de empregabilidade local. A operação da loja conta com 16 funcionários, somando-se a outros dez profissionais que já atuam no Centro de Triagem da Imbiribeira. Os recursos arrecadados com as vendas são revertidos para projetos sociais apoiados pela Humana Brasil em Pernambuco.

“Quando uma pessoa coloca uma roupa em um dos nossos pontos de coleta, começa ali uma nova etapa para aquela peça. Ela pode voltar ao mercado e continuar circulando. É essa lógica que está no centro da economia circular”, destaca Ivanir.

Serviço