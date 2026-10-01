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Aline Brandão comanda projeto de música ao vivo nas sextas-feiras de outubro

Cantora Aline Brandão comanda a novidade que agita o happy hour na Zona Sul da capital pernambucana com repertório inédito.

Por Bianca Tavares Publicado em 01/10/2026 às 11:35
Aline Brandão
Aline Brandão - Divulgação

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O Tatu Bola Bar Recife preparou uma programação musical especial para as sextas-feiras do mês de outubro. Batizado de "Sexta do Tatu", o projeto traz apresentações ao vivo e um clima descontraído para o happy hour na Zona Sul da cidade, reunindo gastronomia, drinques e atrações convidadas a partir das 18h.

A abertura da casa conta com happy hour das 18h às 21h, servindo como ponto de encontro para o público que deseja iniciar o fim de semana na capital pernambucana. A principal atração da temporada é a cantora Aline Brandão, que assume o comando das noites musicais acompanhada de convidados.

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Nova fase na carreira e repertório atualizado

A participação no projeto ocorre em um momento marcante para a trajetória da artista. Recentemente, Aline Brandão lançou o single "Arriscando a Sorte", faixa que introduz uma nova fase musical e já foi integrada ao repertório executado nas apresentações ao vivo da turnê.

Serviço

  • Sexta do Tatu, com Aline Brandão e convidados
  • Onde: Tatu Bola Bar Recife — Avenida Herculano Bandeira, 21, Pina, Recife
  • Quando: Todas as sextas-feiras de outubro, a partir das 18h
  • Happy hour: Das 18h às 21h
  • Couvert artístico: R$ 22

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Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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