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Rota do Mar lança campanha de Verão 2027 com Pedro, jogador do Flamengo

Descubra agora a nova campanha de Verão 2027 da Rota do Mar com o jogador Pedro do Flamengo. Confira as novidades e garanta seu estilo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 30/09/2026 às 15:54
Campanha Verão 2027 Rota do Mar
Campanha Verão 2027 Rota do Mar - Divulgação/Vinícius Nascimento

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Em ano de celebração dos 30 anos da marca, a Rota do Mar apresenta a campanha de Verão 2027 protagonizada pelo jogador Pedro Guilherme, do Flamengo.

A coleção masculina aposta em cores naturais, conforto e arte em uma narrativa que acompanha o atleta entre momentos de movimento, encontros com amigos e a contemplação do pôr do sol.

A partir desta quarta-feira (30), a marca começa a apresentar os blocos da coleção, que traduzem o lifestyle do verão a partir de situações como partidas de altinha, momentos de descontração e encontros entre amigos.

A campanha também explora a relação entre movimento e pausa, com peças pensadas para diferentes momentos do dia.

Campanha celebra os 30 anos da Rota do Mar

Divulgação/Vinícius Nascimento
Campanha Verão 2027 Rota do Mar - Divulgação/Vinícius Nascimento

Ao completar três décadas de atuação, a marca pernambucana reforça uma trajetória ligada ao universo do esporte, da praia e do lifestyle casual. Para a temporada, essa identidade ganha novos elementos em uma campanha que combina moda, arte e a participação de um dos nomes do futebol brasileiro.

“A campanha acompanha Pedro em diferentes situações que fazem parte da estação e traduz muito da essência da Rota do Mar, com peças versáteis, confortáveis e conectadas a um estilo de vida que combina praia, amizade e descanso”, explica o CEO do Grupo Rota do Mar, Arnaldo Xavier.

“A presença dele ajuda a contar essa história de maneira natural, mostrando como a coleção transita por diferentes momentos do dia, com peças casuais e de lazer, em uma proposta marcada por tons naturais e modelagens confortáveis”, comenta.

Estampa exclusiva traz colaboração com artista

Um dos destaques da coleção é uma estampa exclusiva criada a partir do traço manual do artista Nill (@nillyork), convidado para uma colaboração especial com a marca.

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Cada detalhe da arte foi pintado à mão, preservando texturas e nuances que dão personalidade à estampa e reforçam a atmosfera solar e descontraída da temporada.

A cartela de cores segue a mesma proposta, com predominância de branco, off-white, areia, bege natural e diferentes tonalidades de azul. Ocre, caramelo, marrom e verde também aparecem entre as opções, enquanto as estampas recebem pontos de amarelo solar, azul e pequenos detalhes alaranjados.

“A cartela de cores foi construída a partir de uma proposta suave, natural e comercial, com predominância de branco, off-white, areia, bege natural e diferentes tonalidades de azul. Ocre, caramelo, marrom e verde também aparecem na coleção, enquanto as estampas recebem pontos de amarelo solar, azul e pequenos acentos alaranjados”, destaca a estilista Cíntia Graziela.

Shorts, camisetas e camisas ganham destaque

Divulgação/Vinícius Nascimento
Campanha Verão 2027 Rota do Mar - Divulgação/Vinícius Nascimento

Entre as principais peças da coleção estão shorts volley, shorts de linho, camisetas, regatas, polos, camisas casuais de manga curta e modelos com inspiração vintage.

Recortes laterais, frisos, viés, blocos de cor, aplicações em silk e detalhes em relevo aparecem como elementos de diferenciação. As modelagens seguem linhas confortáveis e retas, com shorts acima do joelho, pernas mais soltas, cós com elástico e cadarço, bolsos funcionais e diferentes recortes.

Camisetas de modelagem regular, regatas de visual contemporâneo, polos com releitura clássica e camisas casuais de manga curta completam a proposta. O pareô também integra a coleção como acessório, reforçando a inspiração na praia e nos momentos de lazer.

Materiais unem conforto e funcionalidade

A coleção combina materiais como algodão, modal com elastano, linho e malhas texturizadas em uma proposta voltada ao conforto e à praticidade.

Uma cápsula funcional utiliza nylon WR UV50+, que reúne proteção contra os raios UV e característica repelente à água. A tecnologia é incorporada à temporada sem se sobrepor à estética casual característica da marca.

A coleção também aposta em peças versáteis e atemporais, pensadas para acompanhar diferentes ocasiões por mais tempo. O uso de fibras de origem natural, como algodão, modal e linho, também faz parte dessa proposta. 

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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