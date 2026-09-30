fechar
Agenda | Notícia

Programação gratuita para crianças em outubro no Plaza Shopping

Em comemoração ao mês dos pequenos, o centro de compras no Recife preparou uma agenda especial com espetáculos musicais, circenses e temáticos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 30/09/2026 às 15:37
Plaza Shopping oferece programação especial para crianças em outubro
Plaza Shopping oferece programação especial para crianças em outubro - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O mês de outubro começa com opções de lazer voltadas para o público infantil no Plaza Shopping, localizado em Casa Forte, Zona Norte do Recife. Em celebração ao Mês das Crianças, o centro de compras preparou uma agenda gratuita com apresentações culturais e experiências temáticas nos dias 3, 4, 10, 11 e 12 de outubro, com sessões sempre às 15h e às 17h, na Praça de Alimentação do piso L5.

A programação reúne diferentes formatos artísticos, como shows musicais, espetáculos teatrais, números circenses e interações com personagens inspirados em universos de fantasia, animações e histórias em quadrinhos. A proposta busca oferecer opções de entretenimento para toda a família durante os fins de semana e no feriado nacional.

Leia Também

“O Dia das Crianças é uma data muito especial para as famílias, e a nossa proposta foi criar uma programação que vá além do entretenimento. Queremos que o Plaza seja um espaço onde pais e filhos possam estar juntos, se divertir e criar boas memórias. Por isso, reunimos atrações gratuitas e experiências diferentes, pensadas para proporcionar momentos para toda a família”, destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.

Confirmação da agenda de espetáculos

As apresentações ocorrem em dois horários diários ao longo dos fins de semana de outubro e no dia dedicado à data festiva. No sábado (3), o público assiste ao Circo Rosa às 15h e ao Ludicanto às 17h. No domingo (4), a programação traz Divas do K-pop e Aventuras Jurássicas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As atividades retornam no fim de semana seguinte. No sábado (10), apresentam-se a Turminha dos Gibis e Heróis em Ação. No domingo (11), o Ludicanto retorna às 15h, seguido por Filhotes ao Resgate às 17h. No encerramento da programação, na segunda-feira (12), Dia das Crianças, sobem ao palco as Princesas do Reino Gelado e o Mágico Rodrigo Lima.

Serviço

  • O que: Programação infantil do Mês das Crianças
  • Quando: Dias 3, 4, 10, 11 e 12 de outubro de 2026, com sessões às 15h e às 17h
  • Onde: Praça de Alimentação (piso L5) – Plaza Shopping, Recife (PE)
  • Acesso: Gratuito

Leia também

CAIXA Cultural Recife recebe "Grandes Pequeninos" com show teatral no feriadão do Dia das Crianças
Projeto infantil

CAIXA Cultural Recife recebe "Grandes Pequeninos" com show teatral no feriadão do Dia das Crianças
Festival Love Noronha confirma programação com festas inéditas e foco em sustentabilidade
agenda

Festival Love Noronha confirma programação com festas inéditas e foco em sustentabilidade

Compartilhe

Tags

Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Siga Jefferson Albuquerque