Programação gratuita para crianças em outubro no Plaza Shopping

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em comemoração ao mês dos pequenos, o centro de compras no Recife preparou uma agenda especial com espetáculos musicais, circenses e temáticos.

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O mês de outubro começa com opções de lazer voltadas para o público infantil no Plaza Shopping, localizado em Casa Forte, Zona Norte do Recife. Em celebração ao Mês das Crianças, o centro de compras preparou uma agenda gratuita com apresentações culturais e experiências temáticas nos dias 3, 4, 10, 11 e 12 de outubro, com sessões sempre às 15h e às 17h, na Praça de Alimentação do piso L5.

A programação reúne diferentes formatos artísticos, como shows musicais, espetáculos teatrais, números circenses e interações com personagens inspirados em universos de fantasia, animações e histórias em quadrinhos. A proposta busca oferecer opções de entretenimento para toda a família durante os fins de semana e no feriado nacional.

“O Dia das Crianças é uma data muito especial para as famílias, e a nossa proposta foi criar uma programação que vá além do entretenimento. Queremos que o Plaza seja um espaço onde pais e filhos possam estar juntos, se divertir e criar boas memórias. Por isso, reunimos atrações gratuitas e experiências diferentes, pensadas para proporcionar momentos para toda a família”, destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.

Confirmação da agenda de espetáculos



As apresentações ocorrem em dois horários diários ao longo dos fins de semana de outubro e no dia dedicado à data festiva. No sábado (3), o público assiste ao Circo Rosa às 15h e ao Ludicanto às 17h. No domingo (4), a programação traz Divas do K-pop e Aventuras Jurássicas.

As atividades retornam no fim de semana seguinte. No sábado (10), apresentam-se a Turminha dos Gibis e Heróis em Ação. No domingo (11), o Ludicanto retorna às 15h, seguido por Filhotes ao Resgate às 17h. No encerramento da programação, na segunda-feira (12), Dia das Crianças, sobem ao palco as Princesas do Reino Gelado e o Mágico Rodrigo Lima.

Serviço

