Programação gratuita para crianças em outubro no Plaza Shopping
Em comemoração ao mês dos pequenos, o centro de compras no Recife preparou uma agenda especial com espetáculos musicais, circenses e temáticos.
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O mês de outubro começa com opções de lazer voltadas para o público infantil no Plaza Shopping, localizado em Casa Forte, Zona Norte do Recife. Em celebração ao Mês das Crianças, o centro de compras preparou uma agenda gratuita com apresentações culturais e experiências temáticas nos dias 3, 4, 10, 11 e 12 de outubro, com sessões sempre às 15h e às 17h, na Praça de Alimentação do piso L5.
A programação reúne diferentes formatos artísticos, como shows musicais, espetáculos teatrais, números circenses e interações com personagens inspirados em universos de fantasia, animações e histórias em quadrinhos. A proposta busca oferecer opções de entretenimento para toda a família durante os fins de semana e no feriado nacional.
“O Dia das Crianças é uma data muito especial para as famílias, e a nossa proposta foi criar uma programação que vá além do entretenimento. Queremos que o Plaza seja um espaço onde pais e filhos possam estar juntos, se divertir e criar boas memórias. Por isso, reunimos atrações gratuitas e experiências diferentes, pensadas para proporcionar momentos para toda a família”, destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.
Confirmação da agenda de espetáculos
As apresentações ocorrem em dois horários diários ao longo dos fins de semana de outubro e no dia dedicado à data festiva. No sábado (3), o público assiste ao Circo Rosa às 15h e ao Ludicanto às 17h. No domingo (4), a programação traz Divas do K-pop e Aventuras Jurássicas.
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As atividades retornam no fim de semana seguinte. No sábado (10), apresentam-se a Turminha dos Gibis e Heróis em Ação. No domingo (11), o Ludicanto retorna às 15h, seguido por Filhotes ao Resgate às 17h. No encerramento da programação, na segunda-feira (12), Dia das Crianças, sobem ao palco as Princesas do Reino Gelado e o Mágico Rodrigo Lima.
Serviço
- O que: Programação infantil do Mês das Crianças
- Quando: Dias 3, 4, 10, 11 e 12 de outubro de 2026, com sessões às 15h e às 17h
- Onde: Praça de Alimentação (piso L5) – Plaza Shopping, Recife (PE)
- Acesso: Gratuito