Instituto Ricardo Brennand promove formação gratuita para professores inspirada na mostra Degas/Borges

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Encontros marcados para outubro reúnem conversa, concerto de piano e visita mediada à exposição em cartaz na Pinacoteca.

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O Instituto Ricardo Brennand promove, nos dias 8 e 22 de outubro, o Encontro com Degas/Borges – Para Professores, uma formação gratuita voltada a profissionais da educação. A iniciativa utiliza a exposição Degas/Borges, em cartaz na Pinacoteca do Instituto até o dia 10 de janeiro de 2027, como ponto de partida para explorar novas abordagens pedagógicas em sala de aula.

Realizada com o apoio do Ministério da Cultura e do próprio Instituto Ricardo Brennand, a atividade busca aproximar os educadores de temas como arte, história, fotografia e as diversas maneiras de interpretar imagens. A programação foi estruturada para que a vivência no museu se desdobre em ferramentas práticas para o cotidiano escolar.

Programação e diálogo entre arte e fotografia



A dinâmica dos encontros é dividida em três etapas, com início às 10h30. Os participantes começam com uma conversa com o professor Damien Marre, seguida por um concerto de piano na Sala Frans Post e, por fim, uma visita mediada pela exposição em cartaz.

A mostra reúne esculturas do artista francês Edgar Degas (1834-1917), nome central do Impressionismo reconhecido por suas representações de corpos em movimento e bailarinas, incluindo a célebre obra Bailarina de catorze anos, de 1880. O acervo dialoga diretamente com o trabalho contemporâneo da fotógrafa e artista-curadora Sofia Borges. Ela registrou por um ano as esculturas de Degas pertencentes ao acervo do MASP, destacando detalhes anatômicos e volumes sob uma nova perspectiva visual.

Serviço

