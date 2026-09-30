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Instituto Ricardo Brennand promove formação gratuita para professores inspirada na mostra Degas/Borges

Encontros marcados para outubro reúnem conversa, concerto de piano e visita mediada à exposição em cartaz na Pinacoteca.

Por Bianca Tavares Publicado em 30/09/2026 às 15:41
Suas imagens exploram detalhes, volumes, músculos, gestos e fragmentos das obras, propondo novas formas de percebê-las.
Suas imagens exploram detalhes, volumes, músculos, gestos e fragmentos das obras, propondo novas formas de percebê-las. - Divulgação

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O Instituto Ricardo Brennand promove, nos dias 8 e 22 de outubro, o Encontro com Degas/Borges – Para Professores, uma formação gratuita voltada a profissionais da educação. A iniciativa utiliza a exposição Degas/Borges, em cartaz na Pinacoteca do Instituto até o dia 10 de janeiro de 2027, como ponto de partida para explorar novas abordagens pedagógicas em sala de aula.

Realizada com o apoio do Ministério da Cultura e do próprio Instituto Ricardo Brennand, a atividade busca aproximar os educadores de temas como arte, história, fotografia e as diversas maneiras de interpretar imagens. A programação foi estruturada para que a vivência no museu se desdobre em ferramentas práticas para o cotidiano escolar.

Programação e diálogo entre arte e fotografia

A dinâmica dos encontros é dividida em três etapas, com início às 10h30. Os participantes começam com uma conversa com o professor Damien Marre, seguida por um concerto de piano na Sala Frans Post e, por fim, uma visita mediada pela exposição em cartaz.

A mostra reúne esculturas do artista francês Edgar Degas (1834-1917), nome central do Impressionismo reconhecido por suas representações de corpos em movimento e bailarinas, incluindo a célebre obra Bailarina de catorze anos, de 1880. O acervo dialoga diretamente com o trabalho contemporâneo da fotógrafa e artista-curadora Sofia Borges. Ela registrou por um ano as esculturas de Degas pertencentes ao acervo do MASP, destacando detalhes anatômicos e volumes sob uma nova perspectiva visual.

Serviço

  • Encontro com Degas/Borges – Para Professores
  • Datas: 8 e 22 de outubro
  • Horário: A partir das 10h30
  • Local: Instituto Ricardo Brennand (Pinacoteca e Sala Frans Post)
  • Inscrições: Vagas limitadas, com inscrições disponíveis pelo formulário online (https://forms.gle/DoRXrZoGkPBfVvE58)
  • Contato: Telefone (81) 2121-0365 ou e-mail educativo@institutoricardobrennand.org.br

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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