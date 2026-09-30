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Designer recifense amplia assinatura artesanal e lança sua primeira curadoria de vestuário unindo o litoral ao asfalto

Designer Juana Moura expande atuação com curadoria de roupas em linho e peças artesanais esculturais que unem litoral e ambiente urbano.

Por Bianca Tavares Publicado em 30/09/2026 às 10:37 | Atualizado em 30/09/2026 às 10:38
Juana Moura lança coleção de vestuário e acessórios no Recife
Juana Moura lança coleção de vestuário e acessórios no Recife - Divulgação

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Depois de navegar pelo mar aberto em sua temporada anterior, a designer recifense Juana Moura expande seu universo criativo e apresenta a coleção Primavera/Verão RIVIERA. A nova linha marca um momento de transição em sua trajetória ao introduzir, pela primeira vez, uma curadoria de vestuário que passa a acompanhar seus acessórios autorais.

Pensada para transitar entre diferentes cenários, a proposta busca conectar a leveza do litoral com a estrutura do ambiente urbano. As peças combinam linho puro, tecidos orgânicos e fibras tecnológicas, criando uma base contemporânea para receber os acessórios da marca, que chegam com proporções maiores, formas esculturais e referências à flora tropical e ao universo marinho.

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Novas proporções e design autoral

O trabalho manual, principal característica da marca ao longo de mais de duas décadas, ganha destaque por meio de volumes robustos e do uso de color block na paleta de cores. A intenção é atender a um público que busca versatilidade no dia a dia, acompanhando a rotina em diferentes espaços e horários.

“RIVIERA é sobre a atitude de transitar, do pé na areia ao asfalto, mantendo a mesma autoridade de estilo”, define Juana Moura.

Serviço

  • Espaço Juana Moura
  • Endereço: Rua João Tude de Melo, 77, Lojas 110/111, Shopping Parnamirim, Recife - PE
  • Contato: (81) 9 9750-9240

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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