Designer recifense amplia assinatura artesanal e lança sua primeira curadoria de vestuário unindo o litoral ao asfalto
Designer Juana Moura expande atuação com curadoria de roupas em linho e peças artesanais esculturais que unem litoral e ambiente urbano.
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Depois de navegar pelo mar aberto em sua temporada anterior, a designer recifense Juana Moura expande seu universo criativo e apresenta a coleção Primavera/Verão RIVIERA. A nova linha marca um momento de transição em sua trajetória ao introduzir, pela primeira vez, uma curadoria de vestuário que passa a acompanhar seus acessórios autorais.
Pensada para transitar entre diferentes cenários, a proposta busca conectar a leveza do litoral com a estrutura do ambiente urbano. As peças combinam linho puro, tecidos orgânicos e fibras tecnológicas, criando uma base contemporânea para receber os acessórios da marca, que chegam com proporções maiores, formas esculturais e referências à flora tropical e ao universo marinho.
Novas proporções e design autoral
O trabalho manual, principal característica da marca ao longo de mais de duas décadas, ganha destaque por meio de volumes robustos e do uso de color block na paleta de cores. A intenção é atender a um público que busca versatilidade no dia a dia, acompanhando a rotina em diferentes espaços e horários.
“RIVIERA é sobre a atitude de transitar, do pé na areia ao asfalto, mantendo a mesma autoridade de estilo”, define Juana Moura.
Serviço
- Espaço Juana Moura
- Endereço: Rua João Tude de Melo, 77, Lojas 110/111, Shopping Parnamirim, Recife - PE
- Contato: (81) 9 9750-9240