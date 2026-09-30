Designer recifense amplia assinatura artesanal e lança sua primeira curadoria de vestuário unindo o litoral ao asfalto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Designer Juana Moura expande atuação com curadoria de roupas em linho e peças artesanais esculturais que unem litoral e ambiente urbano.

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Depois de navegar pelo mar aberto em sua temporada anterior, a designer recifense Juana Moura expande seu universo criativo e apresenta a coleção Primavera/Verão RIVIERA. A nova linha marca um momento de transição em sua trajetória ao introduzir, pela primeira vez, uma curadoria de vestuário que passa a acompanhar seus acessórios autorais.

Pensada para transitar entre diferentes cenários, a proposta busca conectar a leveza do litoral com a estrutura do ambiente urbano. As peças combinam linho puro, tecidos orgânicos e fibras tecnológicas, criando uma base contemporânea para receber os acessórios da marca, que chegam com proporções maiores, formas esculturais e referências à flora tropical e ao universo marinho.

Novas proporções e design autoral



O trabalho manual, principal característica da marca ao longo de mais de duas décadas, ganha destaque por meio de volumes robustos e do uso de color block na paleta de cores. A intenção é atender a um público que busca versatilidade no dia a dia, acompanhando a rotina em diferentes espaços e horários.

“RIVIERA é sobre a atitude de transitar, do pé na areia ao asfalto, mantendo a mesma autoridade de estilo”, define Juana Moura.

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