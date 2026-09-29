Projeto circense leva arte e educação antirracista a Pernambuco e Alagoas

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Circulação do projeto Zumbi Vive! passa por cidades dos dois estados com espetáculos e formações gratuitas até o dia 9 de outubro.

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O Circo Experimental Negro (CEN) iniciou sua temporada de circulação pelos estados de Pernambuco e Alagoas com o projeto Zumbi Vive! – Na Rota de Palmares. Com uma programação totalmente gratuita, a iniciativa une artes circenses, memória ancestral e educação antirracista, passando por escolas, ginásios e espaços culturais até o dia 9 de outubro.

A abertura da temporada ocorreu em Palmares, na Mata Sul pernambucana, com ações voltadas para estudantes da EREM Monsenhor Abílio Américo Galvão. O projeto busca valorizar a trajetória histórica do município, reconhecido como símbolo de resistência e organização coletiva negra. "Não queremos apenas contar a história de Zumbi. Queremos que ela seja uma inspiração para as novas gerações", afirma Rob Silva, cofundador e articulador do CEN.

Espetáculo e formação em circulação



O eixo central da iniciativa é o espetáculo O Encontro da Tempestade e a Guerra, que articula circo, dança, música ancestral e estética negra a partir dos Itans de Yansã, Oyá e Ogum. A montagem reúne números de manipulação de objetos, acrobacias de solo e aparelhos aéreos, além de dança Ijexá, dialogando diretamente com as diretrizes da Lei 10.639/03 sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira.

Para Hammai Assis, cofundadora e articuladora do grupo, o trabalho busca ampliar o repertório cultural de crianças e jovens. “Quando a ancestralidade negra ocupa a cena, ela também cria novas possibilidades de identificação, pertencimento e futuro”, afirma.

Além das apresentações artísticas, a programação inclui oficinas formativas em letramento racial e estéticas negras. O circuito também conta com ações voltadas para a inclusão, como o laboratório artístico realizado em parceria com a Associação dos Deficientes Motores de Pernambuco (ADM-PE), que aproximou paratletas das linguagens circenses.

Programação completa

