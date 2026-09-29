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Projeto circense leva arte e educação antirracista a Pernambuco e Alagoas

Circulação do projeto Zumbi Vive! passa por cidades dos dois estados com espetáculos e formações gratuitas até o dia 9 de outubro.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/09/2026 às 17:49
Circo Experimental Negro circula com projeto de arte e educação antirracista para AL e PE
Circo Experimental Negro circula com projeto de arte e educação antirracista para AL e PE - Divulgação

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O Circo Experimental Negro (CEN) iniciou sua temporada de circulação pelos estados de Pernambuco e Alagoas com o projeto Zumbi Vive! – Na Rota de Palmares. Com uma programação totalmente gratuita, a iniciativa une artes circenses, memória ancestral e educação antirracista, passando por escolas, ginásios e espaços culturais até o dia 9 de outubro.

A abertura da temporada ocorreu em Palmares, na Mata Sul pernambucana, com ações voltadas para estudantes da EREM Monsenhor Abílio Américo Galvão. O projeto busca valorizar a trajetória histórica do município, reconhecido como símbolo de resistência e organização coletiva negra. "Não queremos apenas contar a história de Zumbi. Queremos que ela seja uma inspiração para as novas gerações", afirma Rob Silva, cofundador e articulador do CEN.

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Espetáculo e formação em circulação

O eixo central da iniciativa é o espetáculo O Encontro da Tempestade e a Guerra, que articula circo, dança, música ancestral e estética negra a partir dos Itans de Yansã, Oyá e Ogum. A montagem reúne números de manipulação de objetos, acrobacias de solo e aparelhos aéreos, além de dança Ijexá, dialogando diretamente com as diretrizes da Lei 10.639/03 sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira.

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Para Hammai Assis, cofundadora e articuladora do grupo, o trabalho busca ampliar o repertório cultural de crianças e jovens. “Quando a ancestralidade negra ocupa a cena, ela também cria novas possibilidades de identificação, pertencimento e futuro”, afirma.

Além das apresentações artísticas, a programação inclui oficinas formativas em letramento racial e estéticas negras. O circuito também conta com ações voltadas para a inclusão, como o laboratório artístico realizado em parceria com a Associação dos Deficientes Motores de Pernambuco (ADM-PE), que aproximou paratletas das linguagens circenses.

Programação completa

  • 28 e 29/09, às 16h – Palmares (PE): Apresentação e formação em letramento racial na EREM Monsenhor Abílio Américo Galvão.
  • 30/09, às 17h – Palmares (PE): Apresentação aberta ao público no Ginásio Poliesportivo Napoleão Macedo de Miranda.
  • 01/10, às 15h30 – União dos Palmares (AL): Oficina e apresentação na Escola Estadual Rocha Cavalcanti.
  • 09/10, às 10h30 – Recife (PE): Apresentação na UFPE (Departamento de Educação Física), voltada a alunos do PRONIDE, paratletas e estudantes.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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