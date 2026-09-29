Fotógrafo Rogério Alves celebra 30 anos de carreira com exposição a céu aberto no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Com curadoria de Tactiana Braga, o projeto ocupa portas de estabelecimentos comerciais no Centro com grandes painéis fotográficos.

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A Rua da Imperatriz, no Centro do Recife, vai se transformar em uma galeria a céu aberto a partir de 1º de outubro de 2026. É nesse espaço que o fotógrafo e artista multidisciplinar Rogério Alves apresenta "Rua", uma exposição que reúne 17 grandes painéis instalados nas portas de estabelecimentos comerciais para celebrar mais de três décadas de sua trajetória artística.

Com curadoria de Tactiana Braga, a mostra exibe registros de momentos marcantes da produção cultural pernambucana e investigações sobre o corpo e o movimento. Entre as personalidades retratadas estão nomes como Romildo Moreira, Canibal, Germano Haiut, Isaar, Roger de Renor, Orun Santana, Ronaldo Correia de Brito, Lili, Cida Pedrosa, Giselly Andrade e Walmir Chagas, além de intervenções de companhias de dança e cenas urbanas.

Diálogo com a paisagem urbana



Ao ocupar a fachada de lojas, a intervenção desloca a fotografia do ambiente tradicional de galeria e a integra à rotina de quem transita pelo local. Durante o dia, as obras convivem com o movimento do comércio; com os estabelecimentos fechados, transformam a paisagem da via tradicionalmente marcada pela circulação de pedestres e pela memória da cidade.

Para Tactiana Braga, diretora da B52 Cultural, a iniciativa propõe uma vivência desvinculada de roteiros rígidos. “Há mais de 16 anos acompanho o ativismo e a trajetória cultural de Rogério Alves, e esta exposição é uma oportunidade única de compreender um recorte de sua grandeza. O formato aberto e livre que adotamos revela um clique da alma e da expressão do artista e provoca as pessoas a criar e a se expressar na Imperatriz, no próprio ambiente da exposição. É um convite e uma provocação”, afirma a curadora.

Serviço

