Fotógrafo Rogério Alves celebra 30 anos de carreira com exposição a céu aberto no Recife
Com curadoria de Tactiana Braga, o projeto ocupa portas de estabelecimentos comerciais no Centro com grandes painéis fotográficos.
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A Rua da Imperatriz, no Centro do Recife, vai se transformar em uma galeria a céu aberto a partir de 1º de outubro de 2026. É nesse espaço que o fotógrafo e artista multidisciplinar Rogério Alves apresenta "Rua", uma exposição que reúne 17 grandes painéis instalados nas portas de estabelecimentos comerciais para celebrar mais de três décadas de sua trajetória artística.
Com curadoria de Tactiana Braga, a mostra exibe registros de momentos marcantes da produção cultural pernambucana e investigações sobre o corpo e o movimento. Entre as personalidades retratadas estão nomes como Romildo Moreira, Canibal, Germano Haiut, Isaar, Roger de Renor, Orun Santana, Ronaldo Correia de Brito, Lili, Cida Pedrosa, Giselly Andrade e Walmir Chagas, além de intervenções de companhias de dança e cenas urbanas.
Diálogo com a paisagem urbana
Ao ocupar a fachada de lojas, a intervenção desloca a fotografia do ambiente tradicional de galeria e a integra à rotina de quem transita pelo local. Durante o dia, as obras convivem com o movimento do comércio; com os estabelecimentos fechados, transformam a paisagem da via tradicionalmente marcada pela circulação de pedestres e pela memória da cidade.
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Para Tactiana Braga, diretora da B52 Cultural, a iniciativa propõe uma vivência desvinculada de roteiros rígidos. “Há mais de 16 anos acompanho o ativismo e a trajetória cultural de Rogério Alves, e esta exposição é uma oportunidade única de compreender um recorte de sua grandeza. O formato aberto e livre que adotamos revela um clique da alma e da expressão do artista e provoca as pessoas a criar e a se expressar na Imperatriz, no próprio ambiente da exposição. É um convite e uma provocação”, afirma a curadora.
Serviço
- Exposição "Rua", de Rogério Alves
- Abertura: 1º de outubro de 2026, às 16h
- Período: 1º de outubro a 10 de novembro de 2026
- Local: Rua da Imperatriz (trecho entre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares e a Rua Sete de Setembro), Centro do Recife
- Acesso: Gratuito