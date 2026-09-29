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Festival Love Noronha confirma programação com festas inéditas e foco em sustentabilidade

Noronha recebe entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro a edição 2026 do Festival Love Noronha, reunindo turismo, diversidade e atrações inéditas.

Por Bianca Tavares Publicado em 29/09/2026 às 16:34
Maior festival de turismo LGBTQIA+ do Brasil acontece de 28 de outubro a 2 de novembro em Fernando de Noronha
Maior festival de turismo LGBTQIA+ do Brasil acontece de 28 de outubro a 2 de novembro em Fernando de Noronha - Divulgação

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O evento conta com cinco dias de atividades que unem entretenimento, contato com a natureza e experiências memoráveis no arquipélago. A abertura ocorre na quarta-feira, 28 de outubro, com o tradicional Warm-Up de boas-vindas. No dia seguinte, a festa Rave Alien agita o Mavi das 17h às 23h.

Entre as novidades deste ano está a estreia da festa paulista Tokka, marcada para sexta-feira, 30 de outubro, no Mirante do Boldró, com comando dos DJs Bruno Moutinho e Mari Carrilho. Já no sábado, 31 de outubro, ocorre a tradicional Festa Flutuante para 150 participantes, seguida pela estreia da Festa de Halloween Love Noronha no Bar do Cachorro, inspirada em lendas locais.

“Vamos realizar pela primeira vez um Halloween inspirado nas lendas de Noronha. Sempre sonhei em produzir uma festa assim na ilha”, diz Maria do Céu, expert em produção de festas de Halloween desde de 1994.

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O domingo, 1º de novembro, traz a estreia do Furducinho Noronha no Bar do Meio, com sonoridade voltada ao pagode, funk e brasilidades. O encerramento acontece na segunda-feira, 2 de novembro, com uma ação de plantio de mudas nativas em parceria com a Econoronha.

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Sustentabilidade e serviço

Mantendo o compromisso ambiental adotado desde a criação do projeto em 2012, o festival promove ações de conscientização e integração com a economia local. O evento também disponibiliza um roteiro gastronômico com benefícios em restaurantes parceiros para quem utiliza a pulseira oficial.

Os ingressos são comercializados nas modalidades Love Pass, voltada para as festas noturnas, e Love Pass Premium, que inclui toda a programação. As vendas ocorrem pela plataforma Sympla.

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Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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