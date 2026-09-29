Evento estreia no Recife com Tiago Abravanel, O Bando e Kid Camaleão
Projeto inédito Baile do Hidden desembarca no Recife Antigo nesta quinta-feira (2) com repertório animado e mistura de ritmos para o público.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Hidden Recife estreia nesta quinta-feira (2) um novo formato em sua programação: O Baile do Hidden. A partir das 19h, o espaço cultural no Recife Antigo recebe uma noite dedicada à música e à diversão, reunindo atrações de destaque nacional e local.
A principal atração da noite é o ator, cantor e apresentador Tiago Abravanel, que retorna ao projeto — após passagem pela edição de Brasília — para comandar o baile com um repertório voltado para a animação do público pernambucano.
Mistura de ritmos e participações
Para compor a sonoridade de festa popular, a programação escalou o grupo brasiliense O Bando. A formação será a base musical do baile e receberá convidados ao longo das apresentações, ampliando a diversidade de vozes e ritmos no palco.
O aquecimento da pista ficará por conta da banda pernambucana Kid Camaleão, grupo já conhecido da cena local que abre os trabalhos da noite antes da chegada do baile principal.
Serviço
- O Baile do Hidden
- Atrações: Tiago Abravanel, O Bando e Kid Camaleão
- Data: 2 de outubro
- Horário: A partir das 19h
- Local: Hidden Recife - Avenida Rio Branco, 152/162, Recife Antigo
- Ingressos: Venda antecipada pela plataforma oficial do evento (hiddenbrasil.com.br)