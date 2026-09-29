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Evento estreia no Recife com Tiago Abravanel, O Bando e Kid Camaleão

Projeto inédito Baile do Hidden desembarca no Recife Antigo nesta quinta-feira (2) com repertório animado e mistura de ritmos para o público.

Por Bianca Tavares Publicado em 29/09/2026 às 14:16
- Divulgação

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O Hidden Recife estreia nesta quinta-feira (2) um novo formato em sua programação: O Baile do Hidden. A partir das 19h, o espaço cultural no Recife Antigo recebe uma noite dedicada à música e à diversão, reunindo atrações de destaque nacional e local.

A principal atração da noite é o ator, cantor e apresentador Tiago Abravanel, que retorna ao projeto — após passagem pela edição de Brasília — para comandar o baile com um repertório voltado para a animação do público pernambucano.

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Mistura de ritmos e participações

Para compor a sonoridade de festa popular, a programação escalou o grupo brasiliense O Bando. A formação será a base musical do baile e receberá convidados ao longo das apresentações, ampliando a diversidade de vozes e ritmos no palco.

O aquecimento da pista ficará por conta da banda pernambucana Kid Camaleão, grupo já conhecido da cena local que abre os trabalhos da noite antes da chegada do baile principal.

Serviço

  • O Baile do Hidden
  • Atrações: Tiago Abravanel, O Bando e Kid Camaleão
  • Data: 2 de outubro
  • Horário: A partir das 19h
  • Local: Hidden Recife - Avenida Rio Branco, 152/162, Recife Antigo
  • Ingressos: Venda antecipada pela plataforma oficial do evento (hiddenbrasil.com.br)

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Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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