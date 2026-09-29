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Corrida na Reserva do Paiva traz aulas de yoga, pilates e open bar

Edição marcada para o dia 3 de outubro na Reserva do Paiva movimenta atletas e público com percursos variados, atividades de bem-estar e open bar.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/09/2026 às 16:22
RUMO anuncia novidades para incrementar corrida que volta a acontecer no Paiva
RUMO anuncia novidades para incrementar corrida que volta a acontecer no Paiva - Divulgação

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A Reserva do Paiva se prepara para receber, no dia 3 de outubro, uma nova edição da RUMO, evento que une esporte, bem-estar e convivência ao ar livre. A programação deste ano traz novidades voltadas para o público antes e depois da prova, ampliando a experiência dos participantes.

Entre as principais atrações da edição estão aulas especiais de yoga, ministradas pelo Vidya, e de pilates, com o Aera. Os corredores e visitantes também poderão participar de um treino de core comandado pelo time da Bio Ritmo. Para celebrar após a conclusão dos percursos, o evento contará com um open bar de Aperol e Michelob ULTRA, que funcionará das 8h às 12h.

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Percursos e modalidades para todos os públicos

A prova mantém sua diversidade de percursos, oferecendo opções de 5 km, 10 km e 15 km. Além disso, o evento contempla a participação familiar e inclusiva com a modalidade infantil Ruminho e a tradicional corrida pet, voltada para os animais de estimação.

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As inscrições para a corrida continuam abertas e podem ser realizadas até as 16h do dia 2 de outubro. Já a entrega dos kits de participação acontecerá nos dias 1º e 2 de outubro, das 9h às 20h, no Shopping Recife, em espaço localizado ao lado da Di Santinni.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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