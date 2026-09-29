Corrida na Reserva do Paiva traz aulas de yoga, pilates e open bar
Edição marcada para o dia 3 de outubro na Reserva do Paiva movimenta atletas e público com percursos variados, atividades de bem-estar e open bar.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Reserva do Paiva se prepara para receber, no dia 3 de outubro, uma nova edição da RUMO, evento que une esporte, bem-estar e convivência ao ar livre. A programação deste ano traz novidades voltadas para o público antes e depois da prova, ampliando a experiência dos participantes.
Entre as principais atrações da edição estão aulas especiais de yoga, ministradas pelo Vidya, e de pilates, com o Aera. Os corredores e visitantes também poderão participar de um treino de core comandado pelo time da Bio Ritmo. Para celebrar após a conclusão dos percursos, o evento contará com um open bar de Aperol e Michelob ULTRA, que funcionará das 8h às 12h.
Percursos e modalidades para todos os públicos
A prova mantém sua diversidade de percursos, oferecendo opções de 5 km, 10 km e 15 km. Além disso, o evento contempla a participação familiar e inclusiva com a modalidade infantil Ruminho e a tradicional corrida pet, voltada para os animais de estimação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As inscrições para a corrida continuam abertas e podem ser realizadas até as 16h do dia 2 de outubro. Já a entrega dos kits de participação acontecerá nos dias 1º e 2 de outubro, das 9h às 20h, no Shopping Recife, em espaço localizado ao lado da Di Santinni.