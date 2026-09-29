CAIXA Cultural Recife recebe "Grandes Pequeninos" com show teatral no feriadão do Dia das Crianças
Espetáculo "Cantabrincando com Grandes Pequeninos" desembarca pela primeira vez na capital pernambucana com seis sessões na CAIXA Cultural.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A CAIXA Cultural Recife recebe, entre os dias 10 e 12 de outubro de 2026, o espetáculo "Cantabrincando com Grandes Pequeninos". Criado pelo cantor e compositor Jair Oliveira e pela atriz Tania Khalill, o projeto realiza sua primeira temporada na capital pernambucana durante o feriadão do Dia das Crianças, com duas sessões diárias ao longo de três dias.
Inspirado no quarto álbum autoral do projeto, intitulado "Cantabrincando", o show teatral infantil reúne canções inéditas que exploram rimas, trava-línguas e brincadeiras sonoras. No palco, a proposta une música, dramaturgia e interação com o público, revisitando composições recentes e sucessos que marcam a trajetória do grupo desde 2007.
Repertório e história do projeto
Com direção artística de Márcio Mehiel e direção musical de Jair Oliveira, o espetáculo apresenta faixas como "O Coral dos Bichos", "O Giro da Ciranda", "Cabrito Brito", "No Circo do Chico" e "Sorrir pra Melhorar". O roteiro musical também abre espaço para clássicos da iniciativa, a exemplo de "Caiu, Levanta", "Cocô, Xixi e Pum" e "Normal é Ser Diferente".
Idealizado a partir das vivências do casal com o nascimento de sua primeira filha, o "Grandes Pequeninos" nasceu com o propósito de unir arte, afeto e reflexão sobre a convivência familiar. Indicado ao Grammy Latino, o projeto expandiu-se ao longo dos anos para livros, conteúdos educativos e apresentações ao vivo voltadas para as descobertas da infância.
Serviço
- Espetáculo "Cantabrincando com Grandes Pequeninos"
- Local: CAIXA Cultural Recife — Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
- Datas: 10 a 12 de outubro de 2026 (sábado a segunda-feira)
- Horários: 11h e 16h (duas apresentações diárias)
- Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei)
- Vendas: A partir de 5 de outubro, no site da CAIXA Cultural
- Classificação indicativa: Livre