Jão anuncia turnê de Memórias Póstumas e confirma show no Recife

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Após lotar estádio em São Paulo, cantor leva a nova turnê do álbum íntimo a capitais brasileiras com passagens por arenas e ginásios.

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O cantor Jão confirmou os detalhes de sua nova empreitada nos palcos com o anúncio da turnê de "Memórias Póstumas". A novidade surge após o artista reunir 60 mil pessoas no Estádio do Palmeiras, em São Paulo, marcando seu retorno aos grandes públicos após um período de reflexão e o lançamento de seu quinto disco de estúdio, inspirado em um momento de perdas pessoais e reorganização na carreira.

A série de apresentações passará pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Brasília, além de um novo compromisso na capital paulista agendado para o próximo ano.

A estrutura da turnê conta com realização da 30e em parceria com a U.F.O Produções, apresentação da plataforma Itaú Live e patrocínio da cerveja oficial Budweiser.

Bastidores do disco e estrutura dos shows



Jão anuncia turnê de Memórias Póstumas após fazer show para 60 mil pessoas em São Paulo - Divulgação

Sucessor do álbum "SUPER" (2023), "Memórias Póstumas" foi descrito pelo próprio artista em suas redes sociais como um trabalho focado em "músicas sobre a vida, nem sempre como ela é". Para Jão, o processo de composição funcionou como uma forma de diálogo aberto com o público durante seu afastamento temporário.

"Tive um ano estranho e fazer esse disco foi como contar tudo para vocês, enquanto não estavam lá. Estou muito feliz por estar de volta", declarou o cantor em nota oficial sobre o retorno.

A experiência nas arenas busca traduzir a estética lírica e nostálgica do novo repertório. Segundo a produção, o projeto traz inovações na disposição do palco para a apresentação de maior porte em São Paulo, atendendo a um desejo antigo do cantor de se apresentar em formato 360 graus no centro do estádio.

Datas, ingressos e pré-venda



A comercialização dos bilhetes contará com etapas antecipadas para correntistas de instituições financeiras parceiras antes da abertura para o público geral, por meio da plataforma Eventim.

Clientes Private Bank e Personnalité: Pré-venda a partir de 29 de setembro, às 10h.

Pré-venda a partir de 29 de setembro, às 10h. Pré-venda geral Itaú: A partir de 30 de setembro, às 10h.

A partir de 30 de setembro, às 10h. Venda geral: A partir de 1 de outubro, às 10h online.

Serviço: Turnê Memórias Póstumas



Rio de Janeiro



Data : 31 de outubro de 2026 (sábado)

: 31 de outubro de 2026 (sábado) Local : Farmasi Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica)

: Farmasi Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica) Ingressos: R$ 105,00 (cadeira N3 meia) a R$ 990,00 (pacote VIP inteira)

Belo Horizonte



Data : 21 de novembro de 2026 (sábado)

: 21 de novembro de 2026 (sábado) Local : Ginásio Mineirinho (Av. Antônio Abrahão Caram, 1000 - São Luiz)

: Ginásio Mineirinho (Av. Antônio Abrahão Caram, 1000 - São Luiz) Ingressos: R$ 105,00 (cadeira superior meia) a R$ 990,00 (pacote VIP inteira)

Recife



Data : 28 de novembro de 2026 (sábado)

: 28 de novembro de 2026 (sábado) Local : Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787 - Imbiribeira)

: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787 - Imbiribeira) Ingressos: R$ 105,00 (cadeira superior meia) a R$ 990,00 (pacote VIP inteira)

Brasília



Data : 12 de dezembro de 2026 (sábado)

: 12 de dezembro de 2026 (sábado) Local : Ginásio Nilson Nelson (SRPN - Plano Piloto)

: Ginásio Nilson Nelson (SRPN - Plano Piloto) Ingressos: R$ 130,00 (cadeira superior meia) a R$ 990,00 (pacote VIP inteira)

São Paulo

