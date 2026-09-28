fechar
Agenda | Notícia

Festival Cria 2026 abre inscrições e amplia atuação para o Nordeste

Com inscrições abertas até 2 de outubro, evento realizado pelo Sinapro-PE chega à 3ª edição com novidades na programação e nova categoria regional

Por Bianca Tavares Publicado em 28/09/2026 às 9:55
Cria 2026
Cria 2026 - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

As inscrições para a terceira edição do Festival Cria 2026 estão abertas e seguem disponíveis até o dia 2 de outubro. Realizado pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE), o evento está marcado para o dia 4 de novembro, no Espaço de Eventos do RioMar Recife, no Recife, reunindo profissionais da área, anunciantes, estudantes e empresários de comunicação.

Leia Também

Novidades na programação e expansão regional

Nesta edição, o evento muda de nome — passando de CRIA.PE para Festival Cria — e amplia sua abrangência para além das fronteiras pernambucanas. A principal novidade é a inclusão da categoria Cria Nordeste, que passa a receber trabalhos de agências de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. No total, a premiação conta com 17 categorias principais que abordam diferentes disciplinas e formatos da comunicação, além de manter o incentivo a novos talentos por meio da categoria gratuita Capivarinha Jovens Talentos, voltada para estudantes de instituições do estado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"A indústria criativa pernambucana é uma das mais promissoras do Brasil. Temos talentos premiados não só no país, mas também em festivais internacionais, como o de Cannes", afirmou Lelê Carvalho, presidente do Sinapro-PE. A dirigente também destacou a importância da iniciativa para o mercado: "O CRIA.PE é um importante termômetro do mercado e mostra a força criativa das agências pernambucanas".

Serviço

  • Evento: Festival Cria 2026
  • Data: 4 de novembro de 2026
  • Local: Espaço de Eventos do Shopping RioMar, Recife (PE)
  • Inscrições: Até 2 de outubro de 2026

Leia também

"Abri meus próprios caminhos": Pioneira do banjo em Pernambuco, Leyde do Banjo leva a primeira roda de samba feminina ao Transforma Pride
evento

"Abri meus próprios caminhos": Pioneira do banjo em Pernambuco, Leyde do Banjo leva a primeira roda de samba feminina ao Transforma Pride
Cantor Yan leva nova fase do pagode para Fernando de Noronha e palco principal do Samba Recife
Agenda

Cantor Yan leva nova fase do pagode para Fernando de Noronha e palco principal do Samba Recife

Compartilhe

Tags

Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

Siga Bianca Tavares