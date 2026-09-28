Festival Cria 2026 abre inscrições e amplia atuação para o Nordeste
Com inscrições abertas até 2 de outubro, evento realizado pelo Sinapro-PE chega à 3ª edição com novidades na programação e nova categoria regional
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As inscrições para a terceira edição do Festival Cria 2026 estão abertas e seguem disponíveis até o dia 2 de outubro. Realizado pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE), o evento está marcado para o dia 4 de novembro, no Espaço de Eventos do RioMar Recife, no Recife, reunindo profissionais da área, anunciantes, estudantes e empresários de comunicação.
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Novidades na programação e expansão regional
Nesta edição, o evento muda de nome — passando de CRIA.PE para Festival Cria — e amplia sua abrangência para além das fronteiras pernambucanas. A principal novidade é a inclusão da categoria Cria Nordeste, que passa a receber trabalhos de agências de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. No total, a premiação conta com 17 categorias principais que abordam diferentes disciplinas e formatos da comunicação, além de manter o incentivo a novos talentos por meio da categoria gratuita Capivarinha Jovens Talentos, voltada para estudantes de instituições do estado.
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"A indústria criativa pernambucana é uma das mais promissoras do Brasil. Temos talentos premiados não só no país, mas também em festivais internacionais, como o de Cannes", afirmou Lelê Carvalho, presidente do Sinapro-PE. A dirigente também destacou a importância da iniciativa para o mercado: "O CRIA.PE é um importante termômetro do mercado e mostra a força criativa das agências pernambucanas".
Serviço
- Evento: Festival Cria 2026
- Data: 4 de novembro de 2026
- Local: Espaço de Eventos do Shopping RioMar, Recife (PE)
- Inscrições: Até 2 de outubro de 2026