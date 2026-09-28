Festival Cria 2026 abre inscrições e amplia atuação para o Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com inscrições abertas até 2 de outubro, evento realizado pelo Sinapro-PE chega à 3ª edição com novidades na programação e nova categoria regional

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As inscrições para a terceira edição do Festival Cria 2026 estão abertas e seguem disponíveis até o dia 2 de outubro. Realizado pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE), o evento está marcado para o dia 4 de novembro, no Espaço de Eventos do RioMar Recife, no Recife, reunindo profissionais da área, anunciantes, estudantes e empresários de comunicação.

Novidades na programação e expansão regional

Nesta edição, o evento muda de nome — passando de CRIA.PE para Festival Cria — e amplia sua abrangência para além das fronteiras pernambucanas. A principal novidade é a inclusão da categoria Cria Nordeste, que passa a receber trabalhos de agências de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. No total, a premiação conta com 17 categorias principais que abordam diferentes disciplinas e formatos da comunicação, além de manter o incentivo a novos talentos por meio da categoria gratuita Capivarinha Jovens Talentos, voltada para estudantes de instituições do estado.

"A indústria criativa pernambucana é uma das mais promissoras do Brasil. Temos talentos premiados não só no país, mas também em festivais internacionais, como o de Cannes", afirmou Lelê Carvalho, presidente do Sinapro-PE. A dirigente também destacou a importância da iniciativa para o mercado: "O CRIA.PE é um importante termômetro do mercado e mostra a força criativa das agências pernambucanas".

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