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Recife Expo Center estreia no circuito de eventos sociais com festa de 15 anos de Gabi Braga

Celebração reuniu sofisticação, tecnologia, gastronomia e música e marcou a abertura do equipamento do Complexo Porto Novo Recife para eventos sociais

Por JC Publicado em 27/09/2026 às 16:38
Recife Expo Center estreia no circuito de eventos sociais com festa de 15 anos de Gabi Braga
Recife Expo Center estreia no circuito de eventos sociais com festa de 15 anos de Gabi Braga - @brunaleni

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O Recife Expo Center inaugurou sua atuação no segmento de eventos sociais em grande estilo. No último sábado (26), o equipamento do Complexo Porto Novo Recife recebeu a festa de 15 anos de Gabi Braga, filha de Tatiana Menezes e Flávio Braga, em uma celebração que reuniu sofisticação, gastronomia, música e tecnologia em uma experiência planejada nos mínimos detalhes.

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A estreia marca uma nova etapa para o espaço, já consolidado na realização de feiras, congressos e eventos corporativos, que passa a ampliar sua atuação para receber festas de 15 anos, casamentos, bodas, formaturas, aniversários, confraternizações e outras celebrações.

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A festa de Gabi teve decoração assinada por Tita Teixeira, buffet de Renato Machado, bolo de Anna Corina e doces da Benta Brigaderia. A estrutura audiovisual ficou a cargo do Grupo Pleno, responsável pelo LED, som e iluminação, enquanto a LMP Projeções assinou a projeção mapeada. O resultado foi uma ambientação, que levou a identidade visual da aniversariante para diferentes superfícies e espaços, da fachada lateral ao túnel imersivo de entrada com projeção mapeada no piso, parede e teto, passando pelo salão e pela pista de dança.


A programação musical também foi um dos destaques da noite. O palco recebeu DJ Marolla, DJ Ralk e a banda Rodrix, que comandaram a festa e animaram os convidados até o amanhecer.

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Cenografia contemporânea e experiências imersivas


A proposta arquitetônica desenvolvida por Tita Teixeira partiu de uma linguagem contemporânea, sofisticada e feminina, explorando contrastes entre o preto, como base cenográfica, e diferentes tonalidades de rosa, fúcsia, vinho, blush e ameixa.


No salão principal, composições florais com rosas, hortênsias, phalaenopsis, lisianthus e buganvílias apareceram tanto nas mesas quanto em grandes arranjos suspensos, criando diferentes planos visuais e valorizando a verticalidade do ambiente. A mesa posta, predominantemente preta, ganhou detalhes em prata e cristal, enquanto a iluminação direcionada destacou as flores e as texturas da composição.

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O lounge apresentou uma atmosfera mais orgânica e acolhedora, com sofás curvos em veludo claro, tapetes de formas livres e mesas espelhadas e metálicas. A composição contrastou com uma intervenção de vegetação seca em degradês de rosa, fúcsia e bordô, transformando o espaço em um ambiente de convivência integrado à cenografia da festa.


Na pista e no palco, elementos luminosos, superfícies fluidas e o monograma do nome da aniversariante ganharam protagonismo. A integração entre cenografia, iluminação e comunicação visual também se estendeu às projeções mapeadas, criando uma experiência que combinou arquitetura, tecnologia e identidade visual.

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O conceito da festa criou um ambiente visualmente marcante. A proposta foi construir uma atmosfera que traduzisse a personalidade da anfitriã e transformasse a celebração em uma memória duradoura. No projeto, essa ideia orientou desde a escolha das flores e do mobiliário até a iluminação e os elementos gráficos.


Estrutura versátil para diferentes celebrações


Integrado ao Complexo Porto Novo Recife e localizado ao lado do Novotel Recife Marina, o Recife Expo Center amplia as possibilidades de realização de eventos de alto padrão que exigem infraestrutura, conforto e flexibilidade de montagem.


A estrutura permite diferentes configurações de salão, com espaços para palco, pista de dança, lounges, mesas de doces, buffet, café e áreas de descanso. Os recursos audiovisuais e a acústica também contribuem para a adaptação do ambiente às necessidades de cada celebração.

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A proximidade com o Novotel Recife Marina representa uma facilidade adicional para anfitriões e convidados, especialmente em festas que recebem familiares e amigos de outras cidades. A localização, próxima a igrejas tradicionais do centro histórico do Recife, também torna o equipamento uma alternativa para recepções de casamento, inclusive para casais que escolhem espaços como a Igreja Madre de Deus para a cerimônia.


Com a realização do primeiro evento social, o Recife Expo Center demonstra a possibilidade de transportar sua estrutura para além do universo corporativo, oferecendo um ambiente preparado para diferentes formatos de celebração e experiências personalizadas.


Recife Expo Center. Agora, sua história também acontece aqui.

FORNECEDORES — XV DE GABI BRAGA


•Espaço: @recifeexpocenter
•Decoração: @titateixeiraarquiteta
•Buffet: @buffetrenatomachado
•LED, som e iluminação: @grupopleno
•Projeção mapeada: @lmpprojecoes
•Estrutura: @ep_engrenagem
•Adesivo de palco: @merceariadeideias
•Bolo: @annacorinnaribeiro
•Doces: @bentaalemdodoce
•Fotografia e filmagem: @brunaleni
•Maquiagem: @ayslanmakeup_
•Cabelo: @alissonbarbosam
•Cerimonial: @lidianesaracerimonial
•Designer: @tacianasoutodesign
•Vestido: @josequirinodealbuquerque
•Café: @dolce_espresso_cafes
•Ambulância: @maisvidaservicos
Crédito das fotos: @brunaleni

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