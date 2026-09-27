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Celebração reuniu sofisticação, tecnologia, gastronomia e música e marcou a abertura do equipamento do Complexo Porto Novo Recife para eventos sociais

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O Recife Expo Center inaugurou sua atuação no segmento de eventos sociais em grande estilo. No último sábado (26), o equipamento do Complexo Porto Novo Recife recebeu a festa de 15 anos de Gabi Braga, filha de Tatiana Menezes e Flávio Braga, em uma celebração que reuniu sofisticação, gastronomia, música e tecnologia em uma experiência planejada nos mínimos detalhes.

Recife Expo Center estreia no circuito de eventos sociais com festa de 15 anos de Gabi Braga - @brunaleni



A estreia marca uma nova etapa para o espaço, já consolidado na realização de feiras, congressos e eventos corporativos, que passa a ampliar sua atuação para receber festas de 15 anos, casamentos, bodas, formaturas, aniversários, confraternizações e outras celebrações.

Recife Expo Center estreia no circuito de eventos sociais com festa de 15 anos de Gabi Braga - @brunaleni



A festa de Gabi teve decoração assinada por Tita Teixeira, buffet de Renato Machado, bolo de Anna Corina e doces da Benta Brigaderia. A estrutura audiovisual ficou a cargo do Grupo Pleno, responsável pelo LED, som e iluminação, enquanto a LMP Projeções assinou a projeção mapeada. O resultado foi uma ambientação, que levou a identidade visual da aniversariante para diferentes superfícies e espaços, da fachada lateral ao túnel imersivo de entrada com projeção mapeada no piso, parede e teto, passando pelo salão e pela pista de dança.



A programação musical também foi um dos destaques da noite. O palco recebeu DJ Marolla, DJ Ralk e a banda Rodrix, que comandaram a festa e animaram os convidados até o amanhecer.

Recife Expo Center estreia no circuito de eventos sociais com festa de 15 anos de Gabi Braga - @brunaleni



Cenografia contemporânea e experiências imersivas



A proposta arquitetônica desenvolvida por Tita Teixeira partiu de uma linguagem contemporânea, sofisticada e feminina, explorando contrastes entre o preto, como base cenográfica, e diferentes tonalidades de rosa, fúcsia, vinho, blush e ameixa.



No salão principal, composições florais com rosas, hortênsias, phalaenopsis, lisianthus e buganvílias apareceram tanto nas mesas quanto em grandes arranjos suspensos, criando diferentes planos visuais e valorizando a verticalidade do ambiente. A mesa posta, predominantemente preta, ganhou detalhes em prata e cristal, enquanto a iluminação direcionada destacou as flores e as texturas da composição.

Recife Expo Center estreia no circuito de eventos sociais com festa de 15 anos de Gabi Braga - @brunaleni



O lounge apresentou uma atmosfera mais orgânica e acolhedora, com sofás curvos em veludo claro, tapetes de formas livres e mesas espelhadas e metálicas. A composição contrastou com uma intervenção de vegetação seca em degradês de rosa, fúcsia e bordô, transformando o espaço em um ambiente de convivência integrado à cenografia da festa.



Na pista e no palco, elementos luminosos, superfícies fluidas e o monograma do nome da aniversariante ganharam protagonismo. A integração entre cenografia, iluminação e comunicação visual também se estendeu às projeções mapeadas, criando uma experiência que combinou arquitetura, tecnologia e identidade visual.

Recife Expo Center estreia no circuito de eventos sociais com festa de 15 anos de Gabi Braga - @brunaleni



O conceito da festa criou um ambiente visualmente marcante. A proposta foi construir uma atmosfera que traduzisse a personalidade da anfitriã e transformasse a celebração em uma memória duradoura. No projeto, essa ideia orientou desde a escolha das flores e do mobiliário até a iluminação e os elementos gráficos.



Estrutura versátil para diferentes celebrações



Integrado ao Complexo Porto Novo Recife e localizado ao lado do Novotel Recife Marina, o Recife Expo Center amplia as possibilidades de realização de eventos de alto padrão que exigem infraestrutura, conforto e flexibilidade de montagem.



A estrutura permite diferentes configurações de salão, com espaços para palco, pista de dança, lounges, mesas de doces, buffet, café e áreas de descanso. Os recursos audiovisuais e a acústica também contribuem para a adaptação do ambiente às necessidades de cada celebração.

Recife Expo Center estreia no circuito de eventos sociais com festa de 15 anos de Gabi Braga - @brunaleni



A proximidade com o Novotel Recife Marina representa uma facilidade adicional para anfitriões e convidados, especialmente em festas que recebem familiares e amigos de outras cidades. A localização, próxima a igrejas tradicionais do centro histórico do Recife, também torna o equipamento uma alternativa para recepções de casamento, inclusive para casais que escolhem espaços como a Igreja Madre de Deus para a cerimônia.



Com a realização do primeiro evento social, o Recife Expo Center demonstra a possibilidade de transportar sua estrutura para além do universo corporativo, oferecendo um ambiente preparado para diferentes formatos de celebração e experiências personalizadas.



Recife Expo Center. Agora, sua história também acontece aqui.

FORNECEDORES — XV DE GABI BRAGA



•Espaço: @recifeexpocenter

•Decoração: @titateixeiraarquiteta

•Buffet: @buffetrenatomachado

•LED, som e iluminação: @grupopleno

•Projeção mapeada: @lmpprojecoes

•Estrutura: @ep_engrenagem

•Adesivo de palco: @merceariadeideias

•Bolo: @annacorinnaribeiro

•Doces: @bentaalemdodoce

•Fotografia e filmagem: @brunaleni

•Maquiagem: @ayslanmakeup_

•Cabelo: @alissonbarbosam

•Cerimonial: @lidianesaracerimonial

•Designer: @tacianasoutodesign

•Vestido: @josequirinodealbuquerque

•Café: @dolce_espresso_cafes

•Ambulância: @maisvidaservicos

Crédito das fotos: @brunaleni

