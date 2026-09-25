"Abri meus próprios caminhos": Pioneira do banjo em Pernambuco, Leyde do Banjo leva a primeira roda de samba feminina ao Transforma Pride

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Com 28 anos de estrada quebrando barreiras em um ambiente predominantemente masculino, Leyde se apresenta com As Mari's do Samba no Cais do Sertão

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Falar sobre samba em Pernambuco é, historicamente, esbarrar em estruturas e palcos dominados por homens. Mas há quase três décadas, uma musicista decidiu mudar essa partitura. Leyde do Banjo entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a se apresentar tocando banjo no estado. Desbravadora em um universo tradicionalmente masculino, ela precisou construir os próprios atalhos e derrubar portas fechadas para garantir o seu lugar ao sol.

Hoje, essa trajetória de resiliência e talento ecoa ainda mais forte. À frente de Leyde do Banjo e as Mari's do Samba — a primeira roda de samba exclusivamente feminina de Pernambuco —, a artista se prepara para ser um dos grandes destaques do Transforma Pride 2026. O festival ocorre nos dias 26 e 27 de setembro, no Cais do Sertão, no Recife Antigo.

A força da união e a ocupação de espaços



Nascido oficialmente em 19 de maio de 2019, no tradicional Bar Baracho (nos Quatro Cantos de Olinda), o grupo uniu o desejo de Leyde de encontrar parceiras de instrumento com a urgência de dar visibilidade a mulheres LGBTQIA+ na música. Hoje formado por seis integrantes, o coletivo carrega no batuque uma missão que vai muito além do entretenimento: é um ato político de ocupação.

"Acreditem naquilo que vocês fazem, valorizem o próprio talento e não permitam que ninguém diga que o lugar de vocês é pequeno demais. A arte transforma, gera renda, movimenta comunidades e também abre caminhos para quem vem depois", destaca Leyde.

Para a artista, o crescimento de um projeto independente carrega uma responsabilidade coletiva. "Quando um artista independente cresce, ele não cresce sozinho: ele leva consigo uma comunidade inteira. Continuem resistindo, criando e acreditando. O nosso talento merece respeito, oportunidade e palco. Ocupem seus espaços!", reforça, relembrando que, se tivesse desistido no início, não estaria hoje colhendo os frutos de ver tantas outras mulheres inspiradas caminhando de mãos dadas com ela.

(Sugestão de Elemento Visual 2: Foto em carrossel mostrando as integrantes de As Mari's do Samba reunidas e sorrindo durante uma apresentação ou ensaio.)

Transforma Pride 2026: Economia criativa e diversidade no Recife Antigo



A apresentação de Leyde do Banjo e as Mari's do Samba coroa a programação de peso do Transforma Pride 2026, reconhecido como a maior feira LGBTQIA+ do Nordeste e caminhando para se consolidar como o maior evento do gênero no Brasil.

Com mais de 120 expositores divididos entre moda, beleza, gastronomia, artesanato e design, o festival transforma o Cais do Sertão em um verdadeiro polo de inovação e negócios. Idealizador e produtor executivo do evento, Henrique Guerra de Oliveira reforça o impacto econômico e social da iniciativa: "A Transforma Pride nasceu para dar voz, espaço e oportunidade a quem muitas vezes é invisibilizado. Queremos reforçar que a comunidade LGBTQIA+ é criativa, empreendedora e vital para a economia deste país."

Além do samba de Leyde e sua turma, o público que comparecer ao museu nos dias 26 e 27 de setembro poderá conferir shows gratuitos de grandes nomes como Pepita, Bixarte, Potyguara Bardo, Caetana (primeira mulher trans a cantar frevo), Davizona, Luana Tavares com o projeto Samba da Lua, DJ Luan Sobral, Casa de Neith e a banda Tributo Revival RBD.

Servilço:

